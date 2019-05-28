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Археологи обнаружили в Европе древний уникальный артефакт (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Археологи обнаружили в Европе древний уникальный артефакт (ФОТО)
 
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Новая археологическая находка свидетельствует о том, что люди проживающие на территории Европы, пользовались такими же орудиями, как жители южного полушария.

Ученые из университета Лестера заявили о находке уникального для Европы артефакта. Об этом они сообщили изданию The History Blog, информирует enovosty.com/news.

Археологи обнаружили в Европе древний уникальный артефакт (ФОТО)

На территории Англии неподалеку города Лестер археологи раскопали щит из дерева. Уникальность находки в том, что она на данный момент единственная на территории всей Европы. Ученые осмотрели атрефакт, проанализировали его и пришли к выводу: щит был сделан в промежутке между 395 и 255 годами до нашей эры.

Археологи обнаружили в Европе древний уникальный артефакт (ФОТО)

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До сих пор в научных кругах считалось, что в период железного века деревянные щиты использовали исключительно жители южного полушария.

Как передают специалисты, найденный в Англии щит был изготовлен не только из чистой древесины, но и из коры. Рукоятка была покрыта тканью. Внешняя часть щита была покрашена.

Археологи нашли данный щит в большой яме болота. Из-за очень маленькой концентрации кислорода, древесина сохранилась на протяжении многих веков.

Специалисты установили, что находка активно использовалась в войнах. С помощью эксперимента археологам удалось воссоздать ее первоначальный облик.

Археологи обнаружили в Европе древний уникальный артефакт (ФОТО)


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 493

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