Оборонное агентство Турции оснастит беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы
Компания Defence Industries (SSB) запустила новый проект по оснащению беспилотных летательных аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы (EW).
О проекте Stand-Off-Jammer / Remote Jammer под названием IHA SOJ было объявлено SSB во время недавнего мероприятия оборонной промышленности. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Daily Sabah.
Турецкий БПЛА Anka-I, производимый Turkish Aerospace Industries (TAI), уже может выполнять действия по разведке сигналов (SIGINT) и находится на вооружении Национальной разведывательной организации (MIT).
SSB также работает над проектом Remote Electronic Support / Electronic Attack Ability in Air Platform (HAVA SOJ). Беспилотник сможет обнаруживать, идентифицировать и определять местонахождение систем связи противника, а также радаров и средств ПВО. Он будет обеспечивать раннее предупреждение, а также сбивать с толку, обманывать и ослеплять враждебные системы, чтобы предотвратить их использование против дружественных элементов, особенно в трансграничных операциях.
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В рамках этого проекта будут закуплены четыре системы HAVA SOJ, необходимые командованию ВВС Турции (HvKK). Поставки должны начаться в 2023 году с первой системой HAVA SOJ и SOJ Fleet Building и, как ожидается, продлятся до 2025 года.