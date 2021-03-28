Франция предложила Украине контракт на покупку истребителей Rafale взамен устаревшим МиГ-29

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Украина ведет переговоры с Францией о покупке истребителей Rafale, которые могут заменить воздушный парк устаревших «советских» истребителей МиГ-29.

Подписание крупного военного контракта между Украиной и Францией на поставку истребителей Rafale предполагалось уже в конце марта нынешнего года во время официального визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Но визит Макрона был перенесен, об этом информируют Экономические новости со ссылкой на Intelligence Online.

В Украине не первый год активно обсуждается необходимость обновления воздушного парка военной техники. «Советские» самолеты очень устарели. В связи с этим, украинской стороной рассматривается замена их на французские или американские более современные аналоги. Как отмечают западные СМИ, Президент Зеленский неоднократно делал заявления о том, что готов списать с вооружения истребители советских времен и заменить их современной военной техникой.

Киев сейчас рассматривает различные варианты покупки истребителей различных производителей, рассматривая варианты американского F-16V и шведского Сааб JAS 39 «Грипен». В список потенциальных вариантов для покупки входят также и французские истребители Rafale.

Источники Intelligence Online сообщают, что Макрон очень надеется, что контракт с Украиной на поставку истребителей Rafale будет подписан в ближайшее время. Его оптимизм основывается на том, что у Парижа есть несомненное преимущество — это коммерческая программа, которая способна поддержать этот проект, ведь Киев крайне ограничен с своих финансовых возможностях.

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Следует отметить, что истребитель Rafale относится к четвёртому поколению истребителей, который был разработан французской компанией «Dassault Aviation».

Эти истребители находятся на вооружении ВС Франции с 2004 года и признаны одними из лучших военных самолетов подобного класса в мире.

Интерес Украины к французским истребителям не случаен, поскольку в мае 2020 года власти Украины приняли план по модернизации боевой авиации.

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Согласно принятому документу, планируется закупка многоцелевых истребителей четвертого поколения. Двенадцать единиц боевой техники должно быть закуплено уже до 2025 года. А к 2030 году, Украина должна приобрести еще 30 боевых самолетов. На эту программу Киев планирует потратить около 7,5 млрд евро.

Если Украина остановит свой выбор на французском истребителе Rafale, это будет не первый крупный авиационный контракт между Украиной и Францией.

Украина недавно уже закупила у Франции около 55 вертолетов H225 и H125 от Airbus.