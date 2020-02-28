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ВМФ США испытал ракету SM-2 с возобновленной производственной линии

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВМФ США испытал ракету SM-2 с возобновленной производственной линии
 
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Ракета SM-2 Block IIIB запустилась, взлетела, предоставила точные данные телеметрии на дальность и поразила воздушно-десантную цель ВМФ.

Американский производитель оружия Raytheon Co. сообщил, что он заключил партнерские отношения с военно-морским флотом США для успешного проведения летных испытаний первой ракеты класса «поверхность-воздух» SM-2 с возобновленной производственной линии., информирует enovosty.com/news.

Ракета SM-2 Block IIIB запустилась, взлетела, предоставила точные данные телеметрии на дальность и поразила воздушно-десантную цель ВМФ.

SM-2 позволяет флотам защищаться от противокорабельных ракет и самолетов. Raytheon и ВМФ перезапустили производственную линию, чтобы удовлетворить мировой спрос. Программа инвестировала в новое оборудование и усовершенствованные производственные процессы для повышения эффективности.

«SM-2 пользуется большим спросом благодаря своим передовым возможностям и истории более 2700 успешных летных испытаний с ВМС США и международных судов», — сказал доктор Митч Стевисон, вице-президент Raytheon Strategic and Naval Systems. «Военно-морские силы во всем мире полагаются на эту ракету, и она будет и впредь обеспечивать защиту флота в течение десятилетий».

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Raytheon поставил более 11 000 ракет SM-2 клиентам по всему миру. В 2020 году компания начнет поставлять в Австралию, Японию, Южную Корею и Нидерланды более 280 ракет из своей последней серийной партии.

Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 748

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