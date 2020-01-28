Atari построит сеть геймерских гостиниц

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Американский издатель видеоигр и производитель консолей Atari намерен построить на территории США сеть отелей для геймеров.

Компания Atari заявила о планах возведения специальных гостиниц для геймеров. В каждом таком отеле предусмотрено появление площадок для киберсостязаний, а также консолей AR и VR для разных возрастных категорий. Об этом сказано в пресс-релизе, обнародованном на официальном ресурсе корпорации, информирует enovosty.com/news.

Открытие первой гостиницы запланировано уже в текущем году. Сооружение должно появиться в штате Аризона, в городе Финикс. Если данный отель будет пользоваться популярностью, руководство Atari расширит сеть, построив подобные заведения в Денвере, Чикаго, Лас-Вегасе, Сиэтле, Санц-Франциско, Остине, а также Сан-Хосе.

Справка. Компания Atari была создана в 1972 году. Уже три года она не выпускала никаких игровых консолей. На данный момент корпорация находится в процессе создания ретро-приставки Atari VCS, которая будет напоминать Atari 2600. На ней геймеры смогут играть в самые известные видеоигры компании.