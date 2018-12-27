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Ученые: Почему магнитное поле Земли начало ослабевать

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В последние 160 лет ученые регулярно фиксируют снижение силы магнитного поля нашей планеты.

Было установлено, что самым слабым магнитное поле является на территории, находящейся между Чили и Зимбабве. Этот регион даже получил название «южноатлантическая аномалия», информирует enovosty.com/news.

Геофизики из Университета Рочестера провели детальное исследование и установили, что такое странное поведение магнитного поля способно даже спровоцировать смену полюсов, а также увеличить количество космического излучения. Отметим, что одной из задач магнитного поля Земли является защита всего живого от вредных лучей. Благодаря ему меняется «дуновение» ионизированного солнечного ветра.

В начале 2018 года исследователи определили, что процесс ослабевания магнитного поля на планете проходит очень неравномерно. Было установлено, что среднее значение снижения магнитной напряженности составляет сейчас 1,7%. В то же время, на юге Атлантического океана она упала на 10%.

Причиной такого аномального поведения магнитного поля, по мнению исследователей, мог послужить сдвиг довольно плотных пород, которые находятся между мантией Земли и ее ядром. Геофизики считают, что именно эти породы способны повлиять на железный баланс внутри планеты. Отметим, что железо как раз и генерирует магнитное поле.

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Справка. По словам ученых, и раньше фиксировались ослабевания магнитного поля. Как сообщают геофизики, такое происходило в 400-х, 700-х и 1230-х годах.


Автор: Катерина Лукьянчук
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