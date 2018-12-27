Sikorsky и Boeing продемонстрировали свой сверхскоростной военный вертолет (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Sikorsky и Boeing продемонстрировали свой сверхскоростной военный вертолет (ФОТО, ВИДЕО) Sikorsky и Boeing продемонстрировали свой сверхскоростной военный вертолет (ФОТО, ВИДЕО)

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Американские компании Sikorsky и Boeing совместно создали первый многоцелевой скоростной вертолет под названием SB1 Defiant.

До сих пор консорциум этих двух авиакомпаний демонстрировал сверхскоростной вертолет лишь на рисунках. Сейчас же был представлен первый летный вариант SB1 Defiant. Sikorsky и Boeing планируют совершить первый полет своего нового вертолета в начале следующего года, информирует enovosty.com/news.

Известно, что компании будут представлять вертолет на тендере, организованном американской армией. Демонстрационные полеты в рамках данного тендера пройдут также в 2019 году. Отметим, что создатели SB1 Defiant еще не проводили полноценного анонса вертолета.

Над разработкой вертолета сотрудники Sikorsky и Boeing работали с 2015 года. В нем применили усовершенствования, которые были получены в ходе создания и тестирования скоростных демонстративных вертолетов моделей X-2 и S-97 Raider.

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Компании уже рассекретили некоторые характеристики SB1 Defiant. В частности, известно, что его масса составляет 13,6 тонны. Максимальная скорость полета равна 460 км/ч. В кабине есть места для двух пилотов, а на борту может располагаться 12 десантников в снаряжении.

Вертолет имеет соосную схему построения и оснащен хвостовым толкающим винтом.