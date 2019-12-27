Шведская компания Saab стремится выиграть 15-миллиардный контракт на производство истребителей для Индии

Главная » Последние новости » Новости технологий » Шведская компания Saab стремится выиграть 15-миллиардный контракт на производство истребителей для Индии Шведская компания Saab стремится выиграть 15-миллиардный контракт на производство истребителей для Индии

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Компания Saab AB хочет получить контроль над местным производством в Индии, если она победит такие компании, как Boeing Co. и Lockheed Martin Corp., в гонке за крупнейший в мире контракт на военный самолет.

Шведский производитель готовится поставить 114 истребителей «Gripen» на сумму более 15 миллиардов долларов, поскольку премьер-министр Нарендра Моди стремится модернизировать вооруженные силы, опираясь в основном на оборудование советской эпохи, перед лицом угроз со стороны Китая и Пакистана. В то же время Saab сталкивается с требованием, чтобы по крайней мере 85% самолетов были построены на месте в партнерстве с индийскими фирмами, информирует enovosty.com/news.

«Если компании необходимо взять на себя ответственность за качество, время, стоимость и возможности, требуемые индийским заказчиком, я хочу иметь некоторый контроль над этим», — заявил главный исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон в интервью в Нью-Дели. Также важно, что Saab сможет экспортировать построенные в Индии Gripen для удовлетворения мирового спроса.

Производитель Saab объединился с миллиардером Гаутамом Адани по своей заявке, в то время как Boeing представил свой F/A-18 в партнерстве с государственными компаниями Hindustan Aeronautics Ltd. и Mahindra Defense Systems Ltd. Lockheed предложила F-21, специально предназначенную для индийской заявки.

«Нам просто нужно найти механизм и баланс между инвестициями и каким-то контролем, а не отвечать за вещи, которые мы не можем контролировать на индийском рынке», — сказал он. Йоханссон был назначен на должность генерального директора в октябре и находился в Индии в составе шведской королевской делегации.

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Индия допускает до 49% прямых иностранных инвестиций в оборону, хотя можно было бы удерживать больше с одобрения правительства и, если предприятие предоставляет «доступ к современным технологиям». Окончательные детали последних тендерных документов не были опубликованы. «Обычно мы говорим, что если у нас есть большинство в компании, у нас есть какой-то разумный контроль», — сказал Йоханссон.

Согласно тендеру, победитель должен доставить первый самолет в течение трех лет после заключения контракта. Индия отказалась от долгожданного заказа с Dassault на 126 Rafales на сумму 11 миллиардов долларов в 2015 году, но с тех пор приобрела 36 самолетов, чтобы ускорить замену старых самолетов.

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