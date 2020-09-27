Турция оснастит свой вертолет T625 Gökbey двигателем отечественного производства

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Первый отечественный многоцелевой вертолет Турции T625 Gökbey в этом году совершит свой первый полет с двигателем местного производства.

«Сертификационные и опытно-конструкторские полеты Gökbey успешно продолжаются. В вертолет встроен двигатель собственного производства. Мы тестируем новую функцию и новую возможность, и пилотам это очень нравится», — сказал агентству Anadolu (AA) заместитель генерального директора TAI Helicopter Йылдырым Кемал Йыллыкчи в кулуарах турецкого мероприятия Teknofest, информирует enovosty.com/news.

Turkish Aerospace Industries построила вертолет Т-625. Двигатель был разработан компанией TAI Engine Industries (TEI).

Йыллыкчи отметил, что когда Gökbey начнет использовать двигатель TEI, Турция будет среди шести или семи стран мира, которые действительно строят вертолет с использованием местных ресурсов.

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