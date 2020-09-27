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Турция оснастит свой вертолет T625 Gökbey двигателем отечественного производства

Главная » Последние новости » Новости технологий » Турция оснастит свой вертолет T625 Gökbey двигателем отечественного производства
 
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Первый отечественный многоцелевой вертолет Турции T625 Gökbey в этом году совершит свой первый полет с двигателем местного производства.

«Сертификационные и опытно-конструкторские полеты Gökbey успешно продолжаются. В вертолет встроен двигатель собственного производства. Мы тестируем новую функцию и новую возможность, и пилотам это очень нравится», — сказал агентству Anadolu (AA) заместитель генерального директора TAI Helicopter Йылдырым Кемал Йыллыкчи в кулуарах турецкого мероприятия Teknofest, информирует enovosty.com/news.

Turkish Aerospace Industries построила вертолет Т-625. Двигатель был разработан компанией TAI Engine Industries (TEI).

Йыллыкчи отметил, что когда Gökbey начнет использовать двигатель TEI, Турция будет среди шести или семи стран мира, которые действительно строят вертолет с использованием местных ресурсов.

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Двигатель CTS800-4A

«Некоторые страны разрабатывают вертолеты, но они делают это с упором на совместную работу, например, переносят свой двигатель и динамическую систему с определенного вертолета и адаптируют их к своим собственным», — сказал он, подчеркнув, что коробка передач, лопасти, ротор, авионика и шасси Gökbey уже разработаны и произведены на местном уровне.

История двигателя T-625 Gökbey

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В сентябре 2018 года винтокрылый аппарат Т625 с двумя турбовальными двигателями CTS-800-4A совершил первый полет. Этот двигатель также установлен на боевом вертолете T129 ATAK, который строится TAI по лицензии итальянско-британской AgustaWestland.

Ранее T625 оснащался LHTEC T800-4As, созданным компанией Light Helicopter Turbine Engine Company (LHTEC), совместным предприятием Rolls-Royce и Honeywell. Каждый двигатель может производить 1014 киловатт выходной мощности. T800-4A — это экспортная версия двигателя CTS800, который Турция выбрала для установки на легкие служебные вертолеты Turkish Light Utility Helicopter (TLUH) в 2015 году.

Новый турецкий самолет T625 Helo будет летать с локальным двигателем в 2020 году

Боевые вертолеты T129 ATAK

Источник: Defenseworld


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