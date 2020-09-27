Турция оснастит свой вертолет T625 Gökbey двигателем отечественного производства
Первый отечественный многоцелевой вертолет Турции T625 Gökbey в этом году совершит свой первый полет с двигателем местного производства.
«Сертификационные и опытно-конструкторские полеты Gökbey успешно продолжаются. В вертолет встроен двигатель собственного производства. Мы тестируем новую функцию и новую возможность, и пилотам это очень нравится», — сказал агентству Anadolu (AA) заместитель генерального директора TAI Helicopter Йылдырым Кемал Йыллыкчи в кулуарах турецкого мероприятия Teknofest, информирует enovosty.com/news.
Turkish Aerospace Industries построила вертолет Т-625. Двигатель был разработан компанией TAI Engine Industries (TEI).
Йыллыкчи отметил, что когда Gökbey начнет использовать двигатель TEI, Турция будет среди шести или семи стран мира, которые действительно строят вертолет с использованием местных ресурсов.
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Двигатель CTS800-4A
«Некоторые страны разрабатывают вертолеты, но они делают это с упором на совместную работу, например, переносят свой двигатель и динамическую систему с определенного вертолета и адаптируют их к своим собственным», — сказал он, подчеркнув, что коробка передач, лопасти, ротор, авионика и шасси Gökbey уже разработаны и произведены на местном уровне.
История двигателя T-625 Gökbey
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В сентябре 2018 года винтокрылый аппарат Т625 с двумя турбовальными двигателями CTS-800-4A совершил первый полет. Этот двигатель также установлен на боевом вертолете T129 ATAK, который строится TAI по лицензии итальянско-британской AgustaWestland.
Ранее T625 оснащался LHTEC T800-4As, созданным компанией Light Helicopter Turbine Engine Company (LHTEC), совместным предприятием Rolls-Royce и Honeywell. Каждый двигатель может производить 1014 киловатт выходной мощности. T800-4A — это экспортная версия двигателя CTS800, который Турция выбрала для установки на легкие служебные вертолеты Turkish Light Utility Helicopter (TLUH) в 2015 году.
Боевые вертолеты T129 ATAK
Источник: Defenseworld