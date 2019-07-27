В Тихий океан рухнула японская ракета-носитель

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Пуск ракеты-носителя МОМО-4 завершился неудачей. Специалисты считают, что причиной стала поломка бортовой электроники.

Ракета-носитель МОМО-4, принадлежащая японской компании Interstellar Technologies, упала в воды Тихого океана. Добавим, что запуск был осуществлен сегодня, 27 июля, информирует enovosty.com/news.

Практически сразу после пуска специалисты заметили неисправность. Из-за нештатной ситуации ракета упала в океан на расстоянии и 9 км от побережья. Эксперты уже проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что произошел сбой бортового компьютера. Из-за него отключение двигателей случилось раньше, чем полагалось.

Отметим, что МОМО-4 является небольшой ракетой. Ее длина составляет всего 10 метров. В качестве основного преимущества разработчики называют ее небольшую цену. Стоимость одной — 440 тыс. долларов. Японцы хотят, чтобы через год благодаря носителю МОМО различные мировые компании выводили на орбиту сверхмалые аппараты.

Interstellar Technologies уже четвертый раз запускает ракету-носитель МОМО. Из всех успехом увенчался лишь один. МОМО-1 рухнула на 66 секунде после запуска, МОМО-2 – спустя 4 секунды. Пуск МОМО-3 был благополучным. Ракета-носитель поднялась на 110 километров. О судьбе МОМО-4 стало известно сегодня.

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