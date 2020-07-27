Самый большой в мире самолет-амфибия впервые прошел морские испытания (ВИДЕО)
Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) объявила о том, что ее большой самолет-амфибия AG600 завершил свой первый испытательный полет в море в воскресенье.
Испытательный полет продемонстрировал способность летательного аппарата действовать в сложных морских условиях и осуществлять полеты, включая дальние морские грузовые перевозки и морские аварийно-спасательные работы, сказал производитель, информирует enovosty.com/news.
Утром 26 июля гидросамолет взлетел из воды вблизи прибрежного города Циндао, провинция Шаньдун в Восточном Китае. Он пролетел 31 минуту, после чего совершил ряд испытательных маневров, а затем приземлился в аэропорту в Жичжао.
Прототип самолета уже совершил 172 подготовительных полета, которые продолжались 308 часов. Испытывается два прототипа AG600 — один для летных испытаний, а другой для наземных статических испытаний.
Строительство первого прототипа началось в марте 2014 года и было завершено в июле 2016 года. Самолет впервые поднялся в воздух в декабре следующего года. Десять месяцев спустя он осуществил первый взлет и посадку на водохранилище Чжанхэ в Цзинмэнь, провинция Хубэй в центральном Китае.
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Хвост AG600 (изображение: China MoD)
При длине 37 метров и размахе крыльев 38,8 метра AG600 примерно соответствует размеру Boeing 737. Приводимый в действие четырьмя турбовинтовыми двигателями отечественного производства WJ-6, он имеет максимальную взлетную массу 53,5 метрической тонны. Эти характеристики делают его самым большим самолетом-амфибией в мире, превосходя японский ShinMaywa US-2 и российский Бериев Бе-200.
AG600 совершил первый наземный полет в Чжухае, провинция Гуандун на юге Китая, в декабре 2017 года, а первый испытательный полет на воде — над водохранилищем в Цзинмэнь, провинция Хубэй, в Центральном Китае, в октябре 2018 года.
Испытательный полет самолета в море продемонстрировал его эффективность в морских волнах и агрессивных средах, которые имеют высокую соленость и влажность, сказали в AVIC.
Морская вода отличается от пресной с точки зрения солености, плотности и волн. Пилот столкнулся с более сложной средой, что означает, что испытательные полеты на море намного сложнее по сравнению с предыдущими испытательными полётами на воде.
Аналитики говорят, что потенциальное развертывание самолета в Южно-Китайском море повысит способность Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.
Источник: Defenseworld