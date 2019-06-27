Ученые зафиксировали в космосе странное свечение

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Астрофизики увидели необычную частицу света в космосе. Они предполагают, что фотоны могли прилететь из Крабовидной туманности.

Ученые благодаря обсерватории Gibma Collaboration Tibet Air Shower, находящейся на Тибетском плато, обнаружили в космосе свечение непонятного происхождения. Были зафиксированы фотоны с аномальным поведением. Они обладали невероятно большой энергией – наибольшей за всю историю космических поисков, информирует enovosty.com/news.

Исследователи, проанализировав свечение, предположили, что оно прибыло из туманности под названием Крабовидная. Наблюдаемая частица света превратилась в частицу космических лучей, излучающих остатки сверхновой звезды.

Добавим, что Крабовидная туманность является остатками сверхновой звезды, вспыхнувшей почти 1000 лет назад. Она располагается в созвездии Персея (в его рукаве) и находится на расстоянии 6 500 световых лет от нас.

Необычное свечение было обнаружено в ходе исследования фотонов, попадающих на нашу планету с отдаленных мест Вселенной. Во время наблюдения исследователям на Тибетском плато удалось найти 25 фотоновых ливня. Их общая энергия превышала 100 трлн электрон-вольт.

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Исследуя космический свет, ученые не обращали внимания на мюоны. Данные световые частицы возникают тогда, когда атмосфера высокоэнергетических протонов ударяется с ядрами атомов.