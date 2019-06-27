РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

День Шотландии

Все фото »

Новости технологий

27.06.2019 г.
21:41Ученые научились "предсказывать" шансы на выздоровление человека в коме
21:00Стало известно, когда в Украине появятся зарядные станции для Tesla
20:30Ученые смоделировали внешность человека к 2100 году (ВИДЕО)
12:14Ученые зафиксировали в космосе странное свечение
09:00В Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему
26.06.2019 г.
22:30Ученые смоделировали внешность человека, жившего 1300 лет назад (ФОТО)
20:15Ученые доказали, что сперматозоиды могут существовать в условиях микрогравитации
Все новости технологий

Аналитика

27.06.2019

Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против "Северного потока-2" и новые правила развода

Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против Северного потока-2 и новые правила развода
Зеленский обратился к Путину из-за моряков, НАТО готовит ответ, если РФ не вернется к ядерному договору, а украинцы, имеющие детей, будут разводиться ...
27.06.2019

На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу

На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу
Пока в Украине происходит драчка за места под куполом, мир в очередной раз оказался на грани масштабной войны по вине Ирана и США, как это часто бывает ...
26.06.2019

Итоги дня: Ответ на новый удар ПАСЕ, стоп реванш и налог для самых богатых

Итоги дня: Ответ на новый удар ПАСЕ, стоп реванш и налог для самых богатых
Миллиардеры призывают власти ввести налог на богатство, Украина резко ответила на новый удар ПАСЕ, а Кличко заявил, что сейчас готовится апелляция на ...

Последние новости

27.06.2019 г.
23:00 Завтра в Украине существенно похолодает
22:30 Метро на Виноградарь построят к 2021 году (ВИДЕО)
22:03 Обнаружен новый способ восстановления печени
22:00 В Украине можно будет обустраивать парковки на крышах ТРЦ
21:41 Ученые научились "предсказывать" шансы на выздоровление человека в коме
21:30 В Крыму обнаружили останки удивительной древней птицы (ФОТО)
21:00 Стало известно, когда в Украине появятся зарядные станции для Tesla
20:58 "Космическое пространство имеет важное значение для обороны": В НАТО утвердили программу в сфере космоса
20:30 Ученые смоделировали внешность человека к 2100 году (ВИДЕО)
20:22 На Донбассе террористы готовят подлость, - Тука
20:00 На Троещине появится современный пляж (ФОТО)
19:58 Во Франции неизвестный начал стрелять по прихожанам мечети: есть раненые
19:37 Украина присоединится к спецоперации НАТО в Ираке
19:30 В столице трое людей пострадало от урагана (ВИДЕО)
19:11 В России средний класс вымирает со скоростью 3 млн человек в год
18:54 В Киеве неизвестный "атаковал" маршрутку
18:32 Киберполиция обезвредила преступную группировку, сотрудничавшую с российскими хакерами
18:12 ЕС официально продлил экономические санкции против РФ еще на полгода
17:52 The New York Times: Национальный банк Украины может ослабить ограничения на репатриацию дивидендов
17:24 Супрун рассказала о профилактике неинфекционных заболеваний
17:01 США обращаются к союзникам по НАТО с призывом осудить действия Ирана
16:53 Volvo презентовала бронированный кроссовер (ФОТО)
16:32 Инвесторы активно скупают облигации развивающихся стран
16:03 В Тунисе террористы-смертники совершили нападения на полицейских: есть пострадавшие
15:51 Определены продукты, которые вскоре могут исчезнуть во всем мире
15:31 Модернизация электросетей: ЕБРР выделит Украине средства на обновление сетей электропередачи
15:07 Большие десантные "зомби" ВМФ РФ, - Злой Одессит
15:05 Поздний отход ко сну ухудшает мужское здоровье, - ученые
14:48 В Никополе вор пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин
13:52 НАТО готовит «ядерный» ответ России
13:47 Определен лучший ресторан в мире
13:21 Приватбанк рассказал о новом рекорде для Украины
13:18 Ангеле Меркель опять стало плохо (ВИДЕО)
13:10 Витаминный рай: Что будет с ценами на любимые ягоды в Украине?
12:29 Украинцев с детьми ждут совершенно новые правила развода
12:29 На Полтавщине мотодельтаплан потерпел крушение: есть жертвы (ВИДЕО)
12:22 Путина не возьмут в будущее
12:22 Кива проиграл в суде отцу покойной активистки Гандзюк
12:14 Ученые зафиксировали в космосе странное свечение
12:02 Торговая война: США и Китай возьмут паузу?
12:00 Нефедов хочет кардинально изменить правила найма в таможенную службу
10:53 Главная угроза для Кремля: Экс-глава ЦРУ дал Украине важный совет
10:49 В Украине меняются правила развода семей с детьми
10:36 НАТО ответ: если РФ не вернется к ядерному договору
10:24 На Китае отрепетируют санкции против РФ, - "Злой одессит"
10:21 В России разбился пассажирский самолет
10:13 "Покушение на убийство": На Сумщине жестоко избит экс-мэр Конотопа (ФОТО)
10:04 В США согласовали санкции против «Северного потока-2»
10:02 "Важное решение": В США готовы нанести удар по "Северному потоку-2"
09:52 Стало известно, где и какое оружие прячут боевики на Донбассе (СПИСОК)
09:45 Предательство ПАСЕ: Как Украине выстраивать отношения с Европой в новых условиях, - дипломат
09:40 Новая атака: По войскам Путина в Сирии нанесли мощные удары из "Градов"
09:33 Средний класс РФ расплачивается за Крым
09:24 Шендерович: В РФ — все крепостные, сверху донизу
09:20 Волкер считает отвод украинских сил в Станице Луганской "хорошим шагом"
09:00 В Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему
08:52 Стало известно точное время встречи Путина и Трампа
08:50 Отвод ВСУ из Станицы Луганской: Волонтер рассказал о лжи и опасности
08:45 Путин заявил об отзыве своих военных из Венесуэлы
08:40 Местные забили тревогу: В оккупированном Крыму предупредили об опасности
Все новости »

Ученые научились «предсказывать» шансы на выздоровление человека в коме

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые научились "предсказывать" шансы на выздоровление человека в коме
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно новому исследованию, у некоторых пациентов в коме или вегетативном состоянии после травмы головного мозга появляются признаки «скрытого сознания», которые могут предсказать их шансы на выздоровление.

Исследователи использовали специальный алгоритм для анализа мозговых волн более чем 100 пациентов, которые не реагировали на травмы головного мозга. Они обнаружили, что в течение нескольких дней после травмы примерно у 1 из 7 этих пациентов наблюдалась четкая структура мозговой активности в ответ на команду двигать руками. По словам авторов, эта деятельность мозга предполагала, что пациенты понимали команды, но не могли выполнять движения, информирует enovosty.com/news.

В новом исследовании исследователи использовали ЭЭГ для анализа мозговых волн у 104 пациентов, которые испытали внезапную травму головного мозга из-за кровоизлияния в мозг, травмы или кислородной недостаточности. Пациенты не могли говорить и не отвечали на голосовые команды.

Во время мониторинга мозговых волн пациентов их просили либо продолжать двигать руками, либо перестать это делать.
Затем алгоритм машинного обучения проанализировал данные ЭЭГ, чтобы определить, зарегистрировал ли мозг разницу между этими двумя командами.

В целом, 15% пациентов показали паттерны мозговой активности, предполагающие скрытое сознание в течение четырех дней после травмы. Из них 50% отметили улучшение своего состояния, то есть они могли выполнять устные команды перед выпиской из больницы, по сравнению с 26% пациентов, у которых в мозговых волнах не было никаких признаков сознания.

Читайте: В Украине появятся новые врачи: оглашен полный список должностей

Для подтверждения результатов и дальнейшей разработки алгоритма потребуются более масштабные исследования. Но этот метод может однажды помочь врачам лучше предсказать, какие пациенты с черепно-мозговой травмой чаще всего выходят из комы или вегетативного состояния и живут частично независимо, считают авторы.


Автор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ: ,
Посещений: 226

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВР
Странная реклама Гриценко взорвала Сеть (ВИДЕО)
Одиозному пропагандисту показали красную карточку перед выборами
Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВРСтранная реклама Гриценко "взорвала" Сеть (ВИДЕО)Одиозному пропагандисту показали "красную карточку" перед выборами
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против "Северного потока-2" и новые правила развода
На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу
Итоги дня: Ответ на новый удар ПАСЕ, стоп реванш и налог для самых богатых
Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне
Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины
Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кому достанется украинская земля (Часть вторая)
Итоги дня: Новые санкции от "Синих собак", "пожар" в Грузии и неожиданное решение России
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)
Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
Все статьи


Читайте также

В Украине появятся новые врачи: оглашен полный список должностей
 Электронные рецепты: менее чем за месяц украинцы получили более миллиона лекарств
Бактерии на халатах врачей могут быть возбудителями опасных заболеваний
 Популярная в Украине певица вышла из комы
Врачи нашли у человека новый орган
 Врачи рассказали, как быстро восстановиться после инсульта
Китаец вышел из комы спустя 12 лет (ФОТО)
 Состояние тяжелое: Известный композитор впал в кому

Армия

Танк «Меркава Mk.3» (Израиль)
Самолет многоцелевой учебно-боевой KTX-2 (Южная Корея)
Самолет CT-142 Dash 8M (Канада)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
БОЙКО
Олег
ТЯГНИБОК
Вера
БРЕЖНЕВА
Павел
ШЕРЕМЕТА
Все персоны    >>


Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД


Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 