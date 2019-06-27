Ученые научились «предсказывать» шансы на выздоровление человека в коме

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Согласно новому исследованию, у некоторых пациентов в коме или вегетативном состоянии после травмы головного мозга появляются признаки «скрытого сознания», которые могут предсказать их шансы на выздоровление.

Исследователи использовали специальный алгоритм для анализа мозговых волн более чем 100 пациентов, которые не реагировали на травмы головного мозга. Они обнаружили, что в течение нескольких дней после травмы примерно у 1 из 7 этих пациентов наблюдалась четкая структура мозговой активности в ответ на команду двигать руками. По словам авторов, эта деятельность мозга предполагала, что пациенты понимали команды, но не могли выполнять движения, информирует enovosty.com/news.

В новом исследовании исследователи использовали ЭЭГ для анализа мозговых волн у 104 пациентов, которые испытали внезапную травму головного мозга из-за кровоизлияния в мозг, травмы или кислородной недостаточности. Пациенты не могли говорить и не отвечали на голосовые команды.

Во время мониторинга мозговых волн пациентов их просили либо продолжать двигать руками, либо перестать это делать.

Затем алгоритм машинного обучения проанализировал данные ЭЭГ, чтобы определить, зарегистрировал ли мозг разницу между этими двумя командами.

В целом, 15% пациентов показали паттерны мозговой активности, предполагающие скрытое сознание в течение четырех дней после травмы. Из них 50% отметили улучшение своего состояния, то есть они могли выполнять устные команды перед выпиской из больницы, по сравнению с 26% пациентов, у которых в мозговых волнах не было никаких признаков сознания.

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Для подтверждения результатов и дальнейшей разработки алгоритма потребуются более масштабные исследования. Но этот метод может однажды помочь врачам лучше предсказать, какие пациенты с черепно-мозговой травмой чаще всего выходят из комы или вегетативного состояния и живут частично независимо, считают авторы.