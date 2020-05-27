ВМС США собираются получить на вооружение торпеду нового поколения

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ВМС США планируют получить торпеду следующего поколения, известную как очень легкая торпеда (VLWT).

В настоящее время Northrop Grumman успешно изготовил и испытал первую промышленную VLWT для ВМС США.

Прототип торпеды основан на проекте Лаборатории прикладных исследований Государственного университета Пенсильвании (PSU-ARL), который был распространен среди производителей оборонной промышленности в 2016 году. Northrop Grumman, который независимо финансировал исследования и разработки, предложил усовершенствования дизайна по доступной цене, информирует enovosty.com/news.

Northrop Grumman усовершенствовал базовый дизайн VLWT, чтобы заменить дорогостоящие компоненты и обеспечить общую доступность, воспроизводимость и надежность. Эти измененные секции были построены и испытаны с использованием собственного испытательного оборудования PSU-ARL для уверенности.

«Успешное тестирование торпеды с первой попытки является свидетельством подхода Northrop Grumman к дизайну доступности, который значительно сократит затраты без ущерба для эксплуатационных характеристик», — сказал Дэвид Портнер, ведущий руководитель программы.

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Прототип VLWT был собран с использованием системы накопления химической энергии (SCEPS), изготовленной партнером Barber-Nichols, Inc., (BNI) из Денвера, штат Колорадо.

«Страна сейчас нуждается в передовых способностях подводной войны как никогда», — сказал Алан Литл, вице-президент по подводным системам Northrop Grumman. «Мы готовы поддержать развертывание VLWT, которое увеличит подводную летальность и позволит использовать инновационные концепции операций для нескольких платформ боевых действий».

Производственный план Northrop Grumman будет охватывать всю страну путем создания компонентов в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Колорадо, Западной Вирджинии и Мэриленде.

Идея дизайна торпеды Northrop Grumman насчитывает более 80 лет после Второй мировой войны благодаря приобретению Westinghouse. В 1943 году Westinghouse выиграл военно-морской контракт на модернизацию захваченной немецкой электрической торпеды и через 12 месяцев начал производство электрической торпеды MK18, которая изменила ход подводной войны в Тихом океане. С тех пор Northrop Grumman находится на переднем крае разработки и производства торпед, включая современную тяжелую торпеду MK48 Common Broadband Advanced Sonar System (CBASS) и легкую торпеду MK50.

На сегодняшний день Northrop Grumman — единственная компания, производящая в полном объёме MK54 и MK48, и поставившая более 600 MK54 и более 70 MK48 в военно-морской флот США.

Электрическая торпеда Mark 18 (фото предоставлено ВМС США)

Источник: Defence-blog