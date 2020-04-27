В сети появилось новое видео с испытаний ракеты «Ольха-М» (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

27.04.2020 г.
15:18В сети появилось новое видео с испытаний ракеты «Ольха-М» (ВИДЕО)
07:15Армия США представила опытный образец нового легкого танка (ФОТО)
26.04.2020 г.
14:32Китай анонсировал начало освоения Марса, первая миссия отправится на красную планету уже в этом году
25.04.2020 г.
08:33Учёные составили "кулинарную книгу" первобытного человека
01:24Космическому телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет: NASA показало новое фото
24.04.2020 г.
12:20Американский вертолет UH-60V Black Hawk прошел начальные испытания
22.04.2020 г.
07:00В Сети показали подробный обзор нового украинского боевого беспилотника (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

27.04.2020

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Продолжить начатую ранее тему нефтяного потопа, который вместе с коронавирусом накрывает планету, побудила так называемая «отрицательная стоимость» нефти, ...
23.04.2020

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта ...
20.04.2020

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Разрешилась загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально ...

Последние новости

27.04.2020 г.
16:49 Военный эксперт рассказал, почему Путин на самом деле сбежал в кусты
16:46 Польша планирует отправлять чартеры за украинскими работниками. В стране нехватка рабочей силы
16:41 Украина вводит новые правила самоизоляции для тех, кто прибыл из-за границы, - Степанов
16:32 Врачи Охматдета провели уникальную и очень сложную операцию по пересадке костного мозга
16:26 Ученые дали рекомендации, как дезинфицировать разные виды продуктов из супермаркета
16:06 В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19
15:35 Ученые назвали факторы, которые провоцируют риск заражения, а также тяжелого течения COVID-19
15:34 Кабмин планирует разрешить работу некоторым продовольственным рынкам
15:29 Ученые зафиксировали 30 разновидностей коронавирусной инфекции, - исследование
15:18 В сети появилось новое видео с испытаний ракеты «Ольха-М» (ВИДЕО)
15:10 Первая в мире вакцина от COVID-19 прошла первую стадию клинических испытаний
15:03 Уже третью неделю подряд продолжается снижение цен на овощи борщевого набора, - НБУ
15:00 В Одесской области в очередной раз испытали ракетный комплекс "Нептун": яркие фото
14:40 В Украине в ближайшее время собираются открыть продуктовые рынки
14:33 Ситуация критическая и неизвестно, когда решится: Нефтехранилища заполняются
14:26 Иммунный паспорт: как изменятся правила жизни после пандемии
13:40 Женщина из Нигерии всю жизнь мечтала стать мамой: ее мечта осуществилась в возрасте 68 лет
13:22 Прощай “Северный поток - 2”: Спаситель российской газовой трубы в ЕС дал заднюю, - "Злой одессит"
13:20 Билл Гейтс дал свой прогноз о сроках разработки вакцины от коронавируса
13:18 Решилась судьба зама Кличко, ударившего копа. ВИДЕО драки
13:00 Киевский центр занятости назвал самые востребованные вакансии в столице
12:55 Стало известно, когда в Украине запустят движение маршруток, автобусов и поездов
12:40 ТОП-15 самых опасных дорог Украины, где чаще всего случаются ДТП
12:20 ВМС США приняли последнюю партию истребителей Block II Super Hornet
11:11 Увольнение Нефьодова и Верланова: В Минфине прокомментировали ситуацию
10:39 "Академик всех академий": В Сети измываются над новой профессией Путина
10:22 Украинцам, оставшимся без работы, дали важные советы
10:12 Ким Чен Ын Шредингера. В Южной Корее сделали новое заявление
09:54 Китай увеличивает военные расходы - быстрее России и США
09:39 Евгений Грушовец - двуликий Янус из НАБУ, - СМИ
09:20 Интересный прогноз по карантину: Как Украина будет двигаться по "ускоренной" процедуре
09:03 Вместо Финляндии - опять в СССР? Пономарь поделился пугающим прогнозом для Украины
08:58 Первая в мире страна заявила о победе над коронавирусом
08:55 Врачи назвали опасные факторы при коронавирусе
07:30 В Киеве яркими красками расцвела одна из самых длинных в мире аллея сакур (ФОТО)
07:15 Армия США представила опытный образец нового легкого танка (ФОТО)
07:00 Эксперты рассказали, как правильно в условиях карантина проводить дезинфекцию автомобиля
26.04.2020 г.
23:39 В Китае начался второй этап клинических испытаний вакцины против COVID-19
23:31 Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
23:07 Мировая авиация пошла на дно - аналитик
22:31 В Нидерландах люди заразили коронавирусом норок на ферме
22:25 Кремлевская пропаганда в действии: Мозаика с Путиным в православном храме РФ (ФОТО)
17:54 Смешные фотожабы на тему "новых лиц" в правительстве Украины взорвали Сеть
17:21 Российские пропагандисты запустили фейк о COVID-19: "Коронавирус разработали в тайных лабораториях Украины" (ВИДЕО)
16:40 Медики с Тернопольщины научились заменять аппараты ИВЛ пакетом и двумя шлангами (ВИДЕО)
16:34 За большие деньги: в каких условиях украинские заробитчане возвращаются домой через пункты пропуска
15:26 Даже в бронемашинах зашкаливали дозиметры: несколько малоизвестных фактов о ликвидации аварии в Чернобыле
15:13 Китай заявил о присоединении новых территорий: в Южно-Китайском море нарастает напряженность
15:07 В Украине начнут массово тестировать на антитела к коронавирусной инфекции, - Степанов
15:00 Из Турции на пароме доставят в Украину около 90 украинцев, которые не успели уехать домой до закрытия границ
14:54 Вирусолог рассказал, сколько COVID -19 живет в организме бессимптомных носителей
14:46 Власти Северной Кореи сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров
14:46 «21 день ада» в Нью-Йорке: COVID-19 болен каждый пятый
14:41 Метро в Киеве откроют не раньше начала июня, - Шмыгаль
14:32 Китай анонсировал начало освоения Марса, первая миссия отправится на красную планету уже в этом году
14:25 Великобритания создала точный и простой в использовании тест на наличие иммунитета к COVID-19
14:15 Италия не пустит туристов до конца года
14:15 Авиакомпании меняют правила пассажирских авиаперевозок в связи с COVID-19
14:02 В России стремительно растет число заболевших COVID-19
13:47 "Турция - новый центр нового миропорядка" - заявление Эрдогана
Все новости »

В сети появилось новое видео с испытаний ракеты «Ольха-М» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В сети появилось новое видео с испытаний ракеты «Ольха-М» (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины показал кадры с одесского полигона, где успешно прошла испытание отечественная ракета «Ольха-М», которая является продолжением отечественной ракетной программы.

В сети появилось новое видео с испытаний ракеты «Ольха-М» (ВИДЕО)

«Ольха-М» — это отечественный ракетный комплекс с дальностью стрельбы свыше 100 километров и с боеприпасом калибра порядка 300 мм. , информирует enovosty.com/news.

Данный ракетный комплекс находится на вооружении украинской армии с 2018 года.

"Вільха-М": Вражаюче відео випробувань

#Вільха_M: Вражаюче відео випробувань / #Vilkha_M: Мagnifical #flight_tests (🇬🇧⬇️)«Вільха-М» – проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.За активної участі фахівців Збройних Сил України #ЗСУ продовжується послідовна реалізація української ракетної програми.На Державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети «Вільха-М».The consistent implementation of the #Ukrainian_missile_program continues with the active participation of specialists of the Armed Forces of Ukraine #AFU.Flight tests of the Ukrainian missile «#Vilkha_М» on the State proving ground in the Odesa oblast in preparation for carrying out state tests are ongoing.«#VilkhaМ» is a project of creation of high-precision 300 mm jet ammunition with a maximum range of more than 100 km, which are produced by the enterprises of the defense-industrial complex of Ukraine in a closed cycle.Командування об'єднаних сил ЗС України Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Військова служба правопорядку у Збройних Силах України Сухопутні війська ЗС України Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces ВМС ЗС України Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Командування морської піхоти Командування Сил логістики ЗСУ Командування Медичних сил Збройних Сил України Командування Сил підтримки Збройних Сил України Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Прес-служба Оперативного Командування Захід Оперативне командування "Південь" Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України Повітряне командування "Центр" Повітряне командування "Південь" Повітряне командування "Схід" Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Військова служба правопорядку у Збройних Силах України Військова академія м.Одеса Військовий інститут КНУ Тараса Шевченка Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ" Інститут Військово-Морських Сил НУ "ОМА"

Publiée par Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine sur Dimanche 26 avril 2020


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 212

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Все статьи


Читайте также

Первая в мире вакцина от COVID-19 прошла первую стадию клинических испытаний
 В Одесской области в очередной раз испытали ракетный комплекс "Нептун": яркие фото
Лекарство от коронавируса появится в ближайшие недели, - ВОЗ
 Американский вертолет UH-60V Black Hawk прошел начальные испытания
Оккупанты продолжают минировать местность на Донбассе, - разведка
 Крупнейший китайский гидросамолет успешно прошел испытания (ВИДЕО)
Ракета-носитель LauncherOne прошла криогенные испытания (ВИДЕО)
 Новейший беспилотный вертолет ВМС США успешно завершил испытания

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-4К «Альбатрос»
Беспилотный летательный аппарат IAI Eitan (Израиль)
Противоракетный комплекс Arrow-3 (Израиль, США)
Реактивная система залпового огня Type 75 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Меладзе
Константин
Тарута
Сергей
Бахматюк
Олег
Вадатурский

Алексей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Археологи на раскопках в Камбодже обнаружили неожиданный предмет (13689)

В Сумской области мужчина на "самоизоляции" заразил коронавирусом десятки людей: один умер (11099)

Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото (9445)







Коронавирус

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



help
Loading...



bigmir)net TOP 100

 