В сети появилось новое видео с испытаний ракеты «Ольха-М» (ВИДЕО)

"Вільха-М": Вражаюче відео випробувань

#Вільха_M: Вражаюче відео випробувань / #Vilkha_M: Мagnifical #flight_tests (🇬🇧⬇️)«Вільха-М» – проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.За активної участі фахівців Збройних Сил України #ЗСУ продовжується послідовна реалізація української ракетної програми.На Державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети «Вільха-М».The consistent implementation of the #Ukrainian_missile_program continues with the active participation of specialists of the Armed Forces of Ukraine #AFU.Flight tests of the Ukrainian missile «#Vilkha_М» on the State proving ground in the Odesa oblast in preparation for carrying out state tests are ongoing.«#VilkhaМ» is a project of creation of high-precision 300 mm jet ammunition with a maximum range of more than 100 km, which are produced by the enterprises of the defense-industrial complex of Ukraine in a closed cycle.

