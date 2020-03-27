Ученые смогли омолодить человеческие клетки

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С помощью ядерного перепрограммирования клеток ученые смогли омолодить человеческие клетки

Ученые Стэнфордского университета с помощью ядерного перепрограммирования клеток смогли омолодить человеческие клетки. Об этом сообщает журнал Nature, информирует enovosty.com/news.

Ученые провели эксперименты по ядерному перепрограммированию клеток, во время которых клетки возвратили к возрасту эмбриональной клетки. В результате эксперимента было установлено, что перепрограммирование улучшает возрастные признаки. В частности, с помощью перепрограммирования были восстановлены эпигенетические часы и регенераторный ответ на стареющие мышечные стволовые клетки.

В ходе проведенного исследования было установлено, что человеческие клетки по многим признакам действительно помолодели и были неотличимы от молодых аналогов.