Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

27.03.2021 г.
22:59Рогозин боится, что Маск взорвет планету Земля ядерным оружием из космоса
20:07Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar
14:30Как будет выглядеть первый город людей на Марсе (ФОТО и ВИДЕО)
10:02Армия США планирует приобрести израильские дроны-камикадзе
26.03.2021 г.
16:56Украинцы будут платить налоги через приложение "Дия"
13:23Украина разработает инновационный ударно-разведывательный беспилотник, - ГП Антонов
25.03.2021 г.
16:49ЕБРР профинансирует запуск онлайн-судов в Украине
Все новости технологий

Аналитика

26.03.2021

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Украинская властно-олигархическая верхушка во все периоды постсоветской истории наплевательски относилась к человеческим ресурсам страны. Сейчас мы наблюдаем ...
23.03.2021

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так ...
21.03.2021

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Война за Мотор Сич. Страдает опять Украина
Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась ...

Последние новости

27.03.2021 г.
23:03 У столиці вшанували пам’ять Героя Небесної Сотні
22:59 Рогозин боится, что Маск взорвет планету Земля ядерным оружием из космоса
22:45 Глава Минюста Малюська на стене тюрьмы нарисовал граффити в стиле Бэнкси (ФОТО)
22:38 Резников предлагает создать "пояса успешности" на подконтрольной Украине части Донбасса
22:23 Після деокупації російських «переселенців» видворять з Криму та Сходу України, – Олексій Резніков
22:06 «Подбирайте слова, за них придется отвечать перед Богом», - Зеленский пригрозил политикам, критикующим вакцины
22:03 В Мьянме в ходе протестов в субботу убиты более 100 человек. Захватившие власть военные благодарят Россию за поддержку
21:43 "Никакого массового повторного заражения коронавирусом нет", - врач-инфекционист Дубровский
21:08 У россиян свой Суэцкий канал: загруженная луком фура перегородила трассу в Подмосковье (ВИДЕО)
20:51 Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель
20:21 Азербайджан и Армения вернулись к границам 1975 года
20:07 Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar
14:57 Концерн «Антонов» готов доставить грузы суден, застрявших в Суэцком канале
14:30 Как будет выглядеть первый город людей на Марсе (ФОТО и ВИДЕО)
13:57 Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
13:51 В Голосеевском парке Киева массово вырубают столетние дубы, в КГГА разводят руками
13:31 В Каире обвалился 10-этажный жилой дом, есть жертвы (ВИДЕО)
13:17 Ичкерия и Татарстан обретут свободу, а Крым вернется в состав Украины, - Данилов (ВИДЕО)
13:10 Украинская политическая элита пронизана российской агентурой, - экс-разведчик КГБ Юрий Швец
13:02 Украина может производить вакцину от COVID-19, - Радуцкий
13:02 Украинские войска отработали сценарий ракетного удара с участием реактивных систем залпового огня «Смерч»
13:00 Леонид Кравчук рассказал, как чувствует себя после прививки от COVID-19
12:50 На таможне будут созданы “зеленые коридоры” для товаров
12:47 В Сети появилось видео с пробивающими лед российскими подлодками в Арктике (ВИДЕО)
12:32 Фигурант скандала с "Укроборонпромом" Гладковский-младший катается на авто с номерами консульства Сейшел
12:16 Жесткий локдаун и полная остановка транспорта возможны при коллапсе медицинской системы - Степанов
12:03 В МИД назвали страны, куда украинцы могут путешествовать во время пандемии
11:59 "Склонен к побегу": Алексея Навального пытают бессоницей и каждый час снимают на камеру - СМИ
11:52 Известный миллиардер заявил, что биткоин могут запретить
11:29 Это реакция Путина и военное давление - генерал Романенко объяснил эскалацию на Донбассе
11:17 Ахметов, Жеваго и Новинский наносят убыток "Укрзализныци" на 15 млрд гривен ежегодно
11:07 Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда
10:48 Британский штамм коронавируса пробивает иммунитет, - инфекционист
10:33 Американские военные помогут разблокировать движение в Суэцком канале
10:18 COVID-19 создали в лаборатории Уханя в Китае - американский вирусолог
10:12 Ритуальные услуги демонстрируют самый большой рост на российском рынке - Игорь Эйдман
10:02 Армия США планирует приобрести израильские дроны-камикадзе
09:51 Кабмін України може зупинити роботу транспорту в країні - Степанов
26.03.2021 г.
23:44 Требовали миллион долларов выкупа: Правоохранители задержали похитителей 20-летнего одессита (ВИДЕО)
22:08 Как выглядит заблокированный Суэцкий канал из космоса (ФОТО)
19:12 Мировая торговля теряет $400 млн в час из-за блокировки Суэцкого канала
18:56 За карту Украины без оккупированных территорий - штаф до 170 тысяч гривен
18:34 СБУ заблокировала масштабную контрабандную схему янтаря (ВИДЕО)
18:22 Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Украине
17:53 Частная военная компания Семенченко работала на олигарха Коломойского, – Слідство.Інфо (ВИДЕО)
17:32 Украинская делегация собирает экстренное совещание из-за обстрелов и гибели украинских воинов - Арестович
17:32 Цена коронакризиса: Украина потеряла почти 700 тысяч рабочих мест в 2020 году
16:56 Украинцы будут платить налоги через приложение "Дия"
16:39 На Донбассе погибли четверо военных ВСУ
16:21 Ватикан будет прививать бездомных от COVID-19 вакциной Pfizer
16:03 Больницы "Укрзализныци" отказались принять больных на COVID-19, - Степанов
15:07 С 1 апреля увеличится финансирование ведения беременности и родов в Украине, - НСЗУ
15:07 Едуард Соколовський: SG Group — це якість і ми не боїмося чистої, відкритої та прямої конкуренції
13:23 Украина разработает инновационный ударно-разведывательный беспилотник, - ГП Антонов
12:59 В США город стал похож на «зону боевых действий» после сильного торнадо, - Fox News
12:49 Спецпризначенці СБУ здобули перемогу у змаганнях з практичної стрільби (ВІДЕО)
Все новости »

Рогозин боится, что Маск взорвет планету Земля ядерным оружием из космоса

Главная » Последние новости » Новости технологий » Рогозин боится, что Маск взорвет планету Земля ядерным оружием из космоса
 
Печать Отправить на почту

 

 

Призывы к терраформированию планет является формальным предлогом для вывода в космос ядерного оружия, которое в последствии уничтожит Землю, убежден Глава компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Об этом глава «Роскосмоса» написал в соцсети Telegram, информируют Экономические новости.

Рогозин всерьез обеспокоен инициативами владельца компании SpaceX Илона Маска, который активно пропагандирует идею терраформирования не только Марса, но и других планет Солнечной системы.

Рогозин всерьёз полагает, что вывод в открытый космос ядерного оружия, в конечном результате, обернётся крахом для самой плены Земля. По мнению Рогозина, Маск уничтожит Землю раз и навсегда с помощью ядерного оружия.

Терраформирование планеты — это, по сути, изменение атмосферных и температурных условий планеты, или иного космического тела таким образом, чтобы эта планета, или космическое тело стало пригодно для обитания животных и растений, как на планете Земля.

Читайте: Украина на пороге ключевых преобразований в агросекторе, - Лещенко

Напомним, Илон Маск в 2020 году озвучил свои планы колонизировать планету Марс и даже назвал даты, когда первый землянин ступит на марсианский грунт.

Маск убежден, что это случится через шесть лет при неблагоприятном прогнозе, а при благоприятном стечении обстоятельств и вовсе через четыре года.

Кроме того, в планах Илона Маска также создать новый автономный от Земли город на Марсе.


Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 37

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Все статьи





Читайте также

Стало відомо, коли SpaceX посадить ракети Starship на Марс
 Украина на пороге ключевых преобразований в агросекторе, - Лещенко
В Кабмине разъяснили ситуацию о бесплатной раздаче земли украинцам
 На спутнике Земли хотят создать лунный ковчег для биоматериалов
Ученые выяснили, когда на Земле закончатся нефть и газ
 Депутаты планируют передать государственные земли общинам, - Сольский
Децентрализация земли важна для земельной реформы в Украине, - Верещук. ВИДЕО
 В марте к Земле приблизится самый большой астероид

Армия

Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Вертолет Sud-Aviation SA330 Puma (Франция)
Танк М60 (США)
Реактивная система залпового огня БМ-21К
Вся армия    >>

Персоны

Немыря
Григорий
Гута
Иван
Бригинец
Александр
Шевченко
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Як «борець з олігархами» Кошулинський перетворився на маріонетку Порошенка

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ситуация очень сложная": В Киеве из-за конфликтов с пассажирами могут остановить маршрутки (7160)

В сети появились яркие фото "соблюдения" локдауна (ФОТО) (4825)

В Минске согнали людей на пикеты посольств Украины (4024)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 