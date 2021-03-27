Рогозин боится, что Маск взорвет планету Земля ядерным оружием из космоса

Главная » Последние новости » Новости технологий » Рогозин боится, что Маск взорвет планету Земля ядерным оружием из космоса Рогозин боится, что Маск взорвет планету Земля ядерным оружием из космоса

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Призывы к терраформированию планет является формальным предлогом для вывода в космос ядерного оружия, которое в последствии уничтожит Землю, убежден Глава компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Об этом глава «Роскосмоса» написал в соцсети Telegram, информируют Экономические новости.

Рогозин всерьез обеспокоен инициативами владельца компании SpaceX Илона Маска, который активно пропагандирует идею терраформирования не только Марса, но и других планет Солнечной системы.

Рогозин всерьёз полагает, что вывод в открытый космос ядерного оружия, в конечном результате, обернётся крахом для самой плены Земля. По мнению Рогозина, Маск уничтожит Землю раз и навсегда с помощью ядерного оружия.

Терраформирование планеты — это, по сути, изменение атмосферных и температурных условий планеты, или иного космического тела таким образом, чтобы эта планета, или космическое тело стало пригодно для обитания животных и растений, как на планете Земля.

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Напомним, Илон Маск в 2020 году озвучил свои планы колонизировать планету Марс и даже назвал даты, когда первый землянин ступит на марсианский грунт.

Маск убежден, что это случится через шесть лет при неблагоприятном прогнозе, а при благоприятном стечении обстоятельств и вовсе через четыре года.

Кроме того, в планах Илона Маска также создать новый автономный от Земли город на Марсе.