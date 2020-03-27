Boeing приостановил производство новейших самолетов Pegasus и Poseidon

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Объявление о приостановке производства появилось на следующий день после известия о том, что сотрудник Boeing скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19.

По данным FOXBusiness, Boeing, крупнейшая в мире аэрокосмическая компания и ведущий поставщик коммерческих самолетов, объявил о двухнедельном приостановлении производства на всех объектах в Сиэтле в условиях пандемии коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Американский аэрокосмический гигант управляет двумя производственными объектами коммерческой авиации в районе Сиэтла, один в Эверетте и другой в Рентоне.

Завод в Эверетте является крупнейшим зданием в мире и производит самолеты типа 777, 787, 767 и 747, а также заправщик ВВС KC-46 Pegasus. Там работают около 30 000 человек.

Завод в Рентоне, к югу от Сиэтла, производит серию 737 и военно-морской самолет P-8 Poseidon. Там работают около 12 000 человек.

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Объявление о приостановке производства появилось на следующий день после известия о том, что сотрудник Boeing скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19. В последнем заявлении Boeing сообщается о 32 подтвержденных случаях в масштабах компании, 25 из которых — сотрудники, базирующиеся в штате Вашингтон.

В пресс-релизе Boeing за понедельник говорится, что «эти действия предпринимаются для обеспечения благополучия сотрудников, их семей и местного сообщества». Компания заявила, что продолжит следить за ситуацией и проведет глубокую дезинфекцию на всех потенциально опасных участках.

«Этот необходимый шаг защитит наших сотрудников и сообщества, в которых они работают и живут», — сказал президент и исполнительный директор Boeing Дейв Кэлхун. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с должностными лицами общественного здравоохранения, и мы находимся в контакте с нашими клиентами, поставщиками и другими заинтересованными сторонами, которые затронуты этой временной приостановкой. Мы сожалеем о трудностях, которые это вызовет у них, а также у наших сотрудников, но жизненно важно поддерживать здоровье и безопасность для всех тех, кто поддерживает наши продукты и услуги, и помогать в национальных усилиях по борьбе с распространением COVID-19».

Источник: Defence-blog