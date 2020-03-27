Армия США заключила контракт с BAE Systems на новые самоходные гаубицы

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Во вторник Министерство обороны США и BAE Systems объявили о подписании контракта на сумму около $339 млн на производство 48 комплектов самоходных гаубиц M109A7.

Во вторник Министерство обороны США и BAE Systems объявили о подписании контракта на сумму около $339 млн на производство 48 комплектов самоходных гаубиц M109A7 (SPH) и ее спутников, транспортных средств M992A3 Carrier, Ammunition, Tracked (CAT). Соглашение также включает в себя послепродажную поддержку и запасные части., информирует enovosty.com/news.

Самоходная гаубица M109A7 (SPH) и система отслеживания боеприпасов MAG2A3 (CAT), ранее известная как программа Паладинского интегрированного управления (PIM), заменит текущие M109A6 Paladin и M992A2 FAASV.

Комплект транспортных средств M109A7 SPH и M992A3 CAT является жизненно важным программным улучшением для повышения боеспособности и поддержки боевых групп армейских бронированных бригад (ABCT). Программа предлагает расширенные возможности артиллерийского непрямого огня ABCT с новыми технологиями для выработки электроэнергии и выживаемости.

Новая M109A7 отвечает требованиям долгосрочной готовности и модернизации семейства самоходных гаубиц M109 благодаря критическому плану модернизации и производства, в котором используются самые современные на сегодняшний день технологии. Ее современная «цифровая магистраль» и возможность генерации энергии обеспечивают более надежную, живучую и отзывчивую поддержку косвенного огня для солдат ABCT. M109A7 является значительным обновлением по сравнению с M109A6, поскольку здесь повышены показатели надежности, ремонтопригодности, производительности, отзывчивости, летальности и выживаемости экипажа.

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Источник: Defence-blog