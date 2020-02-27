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ВВС США заключили контракт на $128,9 млн на поставку легких штурмовиков

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В среду корпорация по производству космических кораблей Sierra Nevada Corporation получила контракт на $128,9 млн на поставку легких штурмовых самолетов для ВВС США.

Контракт, объявленный Министерством обороны, предусматривает два легких штурмовых самолета с поддержкой и резервированием соответствующего подрядчика., информирует enovosty.com/news.

Работы будут выполнены в Джексонвилле, штат Флорида, и, как ожидается, будут завершены к 23 августа 2024 года.

Разработанный для работы в условиях высоких температур и в чрезвычайно пересеченной местности, легкий штурмовик представляет собой высокоманевренную систему оружия четвертого поколения, способную доставлять высокоточные боеприпасы.

Легкие штурмовики поддерживают оборонительную стратегию США по борьбе с насильственным экстремизмом в глобальном масштабе, наряду с союзниками и партнерами. Потенциал легких штурмовиков может поддерживать компетентность в нерегулярной войне, максимизировать возможности от финансовых инвестиций и использовать существующие инновационные технологии. Возможности легких штурмовиков не только предлагают дополнительную ценность и гибкость, но также ускоряют модернизацию нынешних и потенциальных партнеров, которым не требуются современные истребители.

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Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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