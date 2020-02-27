Вооружение идет полным ходом: Корпус морской пехоты США заказал 10 новых боевых машин-амфибий

Главная » Последние новости » Новости технологий » Вооружение идет полным ходом: Корпус морской пехоты США заказал 10 новых боевых машин-амфибий Вооружение идет полным ходом: Корпус морской пехоты США заказал 10 новых боевых машин-амфибий

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Корпус морской пехоты США разместил заказ на 10 дополнительных боевых машин-амфибий (ACV) в рамках этапа низкоскоростного начального производства (LRIP) программы.

Американский военный подрядчик BAE Systems заявил в среду, что получил заказ стоимостью $113,5 млн на поставку дополнительных ACV для Корпуса морской пехоты. Этот контракт доводит общее количество заказов на автомобили ACV до 116 и приближает программу к серийному производству., информирует enovosty.com/news.

ACV является очень мобильной, выживаемой и адаптируемой платформой для проведения быстрых операций типа «корабль-берег» и обеспечивает повышенную боевую мощь на поле боя.

«ACV предоставляет американскому морскому пехотинцу самый выносливый и мобильный автомобиль-амфибию для поддержки способности боевиков успешно выполнять свои уникальные экспедиционные миссии», — сказал Джон Свифт, директор программы в BAE Systems. «Этот контракт еще раз демонстрирует нашу приверженность этой миссии: она является важной вехой для программы и представляет собой важный шаг на пути к полной производительности».

Команда BAE Systems и Корпус морской пехоты США добились значительных успехов в достижении полномасштабного производства.

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ACV будет представлен в четырех различных вариантах, разработанных на базе бронетранспортера. Каждый ACV поставляется с восемью колесами вместо гусениц, изначально установленных на AAV.

ACV пересекает траншеи и грузовики по пересеченной местности. Значительные средства защиты ACV делают его устойчивым к прямым атакам и позволяют ему работать с ухудшенной мобильностью в постоянно меняющейся обстановке боя. Транспортное средство обладает достаточной летальностью для точной огневой поддержки пехоты, стационарной или в движении.

ACV также имеет уникальное V-образное днище, чтобы отражать взрыв самодельных взрывных устройств (СВУ). Так как СВУ были самым смертоносным оружием, используемым против AAV, новый ACV был разработан для уничтожения СВУ, продолжения миссии и безопасного возвращения морских пехотинцев домой.

Источник: Defence-blog