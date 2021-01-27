ВВС Индии провели первый испытательный пуск ракеты Akash NG
На днях индийское агентство DRDO провело успешный первый пуск ракеты Akash-NG (нового поколения) с комплексного испытательного полигона у побережья Одиши.
Akash-NG — это ракета класса «поверхность-воздух» нового поколения, предназначенная для использования ВВС Индии с целью перехвата воздушных угроз с высокой маневренностью и низкой управляемостью, информирует enovosty.com/news.
Министерство обороны Индии заявило, что ракета с удивительной точностью поразила цель. Старт соответствовал всем задачам испытаний за счет выполнения высоких маневров по траектории. Работоспособность системы управления, бортовой авионики и аэродинамической конфигурации ракеты была успешно подтверждена в ходе испытаний. Во время испытательного запуска отслеживалась вся траектория полета ракеты, а полетные данные фиксировались различными приборами дальности, такими как радар, EOTS и системой телеметрии, развернутых на полигоне ITR в Чандипуре. Многофункциональный радар был протестирован на возможность интеграции с системой.
Система Akash-NG была разработана с лучшей возможностью развертывания по сравнению с другими аналогичными системами с контейнерной пусковой установкой и гораздо меньшей занимаемой наземной системой. Испытательный пуск был осуществлен объединенной командой DRDO, BDL & BEL в присутствии представителей IAF.
Данный ЗРК предназначен для борьбы с самолетами, беспилотниками, крылатыми ракетами и способен отслеживать до 10 целей одновременно. В отличие от предыдущей модели, которая действует в 30-километровом радиусе, дальность поражения комплекса нового поколения составляет 70 километров.
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Источник: Defenseworld