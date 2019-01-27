Билл Гейтс выделит $1 млрд на ядерную энергетику

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Билл Гейтс считает, что ядерная энергетика идеально подходит для остановки климатических изменений. Поэтому он намерен вкладывать свои деньги в эту область.

Билл Гейтс придумал, как побороть необратимые климатические изменения. По его мнению, человечеству необходимо возвратиться к атомной энергетике. Сейчас создатель Microsoft даже намерен убедить Конгресс в необходимость выделить несколько миллиардов долларов на испытания новых технологий в области ядерных энергореакторов. По мнению Гейтса, эти исследования займут несколько десятилетий, информирует enovosty.com/news.

Создав компанию TerraPower, Билл Гейтс пообещал, что выделит 1 млрд долларов на проекты в области атомной энергетики. Еще 1 млрд долларов он пообещал собрать на запуск испытаний технологий, которые ранее не применялись.

Билл Гейтс считает, что данный вид энергетики очень хорошо подходит для земного климата. Причина в том, что ядерная энергетика является источником безуглеродной и растущей энергии, доступной в любое время суток. Он сообщил, что в будущем благодаря инновациям и развитию технологий можно свести на нет риск возникновения аварий на АЭС.

У этой идеи Гейтса уже появились критики. Некоторые эксперты заявляют, что создание идеальной ядерной электростанции очень дорогостоящий и длительный проект.

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