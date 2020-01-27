Армия США начала испытания новейшей боевой машины Bradley с новой системой подвески

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Последний вариант Bradley включает усовершенствованную ходовую часть, которая позволит боевой машине подниматься и опускаться в зависимости от местности.

Согласно отчету KYMA, армия США начала испытания усовершенствованной версии боевой машины Bradley на испытательном полигоне армии США Юма, чтобы гарантировать, что она будет функционировать должным образом в любой точке земного шара, информирует enovosty.com/news.

Последний вариант Bradley включает усовершенствованную ходовую часть, которая позволит боевой машине подниматься и опускаться в зависимости от местности.

Испытательный центр YPG испытывает новую систему подвески, чтобы улучшить качество езды при транспортировке солдат через зоны боевых действий, а также сократить время обслуживания.

Марк Шауэр сказал: «Само транспортное средство все еще находится на чертежной доске. Но мы тестируем компоненты, которые могут быть использованы в будущих автомобилях».

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Специалист по тестированию, Джейд Дженис добавила: «В этой системе нет ничего такого, что уже используется. Все полностью переработано с использованием новых технологий».

Недавно внедренная система подвески предлагает встроенную систему управления высотой, дает возможность поднимать и опускать автомобиль с места водителя.

Согласно открытой информации, новая гусеничная система может представлять собой гидропневматическую подвеску Horstman, в которой используется газообразный азот под высоким давлением и встроенный масляный демпфер, который находится внутри дорожного рычага. Это уменьшает вес и пространство по сравнению с другими решениями для гидроприводов или змеевиков.

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Разработанная Horstman Holdings Ltd. как наиболее эффективное решение для упаковочного пространства, новая система гусениц обеспечит путь к усовершенствованным системам переменного демпфирования, блокировки и управления высотой дорожного просвета.

Основа гидропневматической гусеничной системы для боевой машины была разработана Horstman в середине 1990-х годов первоначально для программ по отслеживанию будущей разведывательной кавалерийской системы (FSCS) Министерства обороны Великобритании и программ Future Combat System (FCS) армии США, чтобы исключить необходимость использования торсионных стержней и минимизировать или исключить проникновение дорожных рычагов в корпус транспортного средства.