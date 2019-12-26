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ВВС США получат 8 самолетов F-15EX: что могут сделать продвинутые истребители Eagle?

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС США получат 8 самолетов F-15EX: что могут сделать продвинутые истребители Eagle?
 
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Новая технология, доступная для самолета, делает его практически неприкосновенным.

Ожидается, что президент подпишет компромиссный «законопроект о разрешениях на оборону», который прошел и Палату, и Сенат. Законопроект позволит ВВС США приобрести восемь истребителей F-15EX «Advanced Eagle» в 2020 финансовом году, информирует enovosty.com/news.

Самолет станет отличным дополнением к самолетам, которыми в настоящее время управляет ВВС США. Предстоящий год откроет новые возможности, поскольку F-35A начинает переходить в активную эксплуатацию. Так что же делает новый F-15 таким уникальным? Последний заказ на F-15 был 20 лет назад, и планер был в производстве в течение 44 лет.

Самолет появился у Boeing в то время, когда он приобрел McDonnell Douglas в 1997 году, примерно тогда же, когда на указанный истребитель и был сделан последний заказ. ВВС США двигались в направлении парка самолетов-невидимок, но уровни затрат вынудили принять другую альтернативу, такую как модернизацию существующих платформ.

Новый F-15 не обладает стелс-технологией, но у него есть беспрецедентная оружейная способность и возможность нести много различного оружия. F-15 может нести внушительное количество оружия весом почти 14 тонн. Он может нести 12 единиц оружия «воздух-воздух» и 15 единиц «воздух-поверхность».

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f-15 fighter jet

Истребители F-15, подобные этому, будут проданы в Катар за 4 миллиарда долларов. 

Новый Eagle будет оснащен двумя двигателями F110-GE-129E, которые позволят самолетам быстрее достигать целей. Самолет сможет работать на расстоянии до 1,3 тысячи км от своей базы и находиться в театре действий до двух часов на этом расстоянии. Это даст ему беспрецедентное преимущество перед любыми противниками.

Датчики и радары также были модернизированы, что позволяет пилоту отслеживать и поддерживать информацию о цели в режиме реального времени. Новые средства управления полетом — это цифровое управление по проводам, что означает, что весь полет управляется электронным способом.

Приятной частью этого является фиксированное контрактное предложение от Boeing. Это означает, что, если проект пойдет не по бюджету, Boeing возьмет на себя дополнительные расходы, как это было в прошлом с другими проектами. Наличие такой гарантии делает это полной победой ВВС США.

Восемь самолетов в текущем порядке являются лишь верхушкой айсберга, поскольку ВВС США планируют приобрести еще 144 таких самолета в будущем. Стоимость нынешнего контракта в $ 1,1 млрд для восьми самолетов выглядит неплохо.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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