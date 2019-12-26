В Книгу рекордов Гиннеса занесли японский спутник, находящийся на самой низкой орбите

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Книгу рекордов Гиннеса занесли японский спутник, находящийся на самой низкой орбите В Книгу рекордов Гиннеса занесли японский спутник, находящийся на самой низкой орбите

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Аппарат Tsubame, принадлежащий аэрокосмическому агентству Японии, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Спутник расположился на самой низкой орбите Земли.

На официальном сайте Японского аэрокосмического агентства сказано, что спутник Tsubame занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Рекордный полет был зафиксирован во время миссии, которая проходила с 23 декабря 2017 года по 1 октября текущего года, информирует enovosty.com/news.

Первоначально аппарат находился на высоте 383 километра, а позже спустился на рекордно низкую орбиту – 167,4 километра.

Во время пребывания на низкой орбите Tsubame удалось получить невероятно красивые снимки Земли в высоком разрешении. Спутник также собрал много информации о плотности земной атмосферы и атомарного кислорода. Также аппарат исследовал износ материала, которым он был покрыт.

Справка. Спутник Tsubame внешне напоминает параллелепипед. После раскрытия двух солнечных батарей его ширина составляет 5,2 метра. На задней панели расположен электрический ракетный двигатель. Спутник комплектуется тремя научными аппаратами: системой исследования атомарного кислорода, монитором деградации материалов и камерой.

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