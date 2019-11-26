Американская полиция протестировала робота-пса от Boston Dynamics

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В США полицейские штата Массачусетс на несколько месяцев пополнили свои ряды роботизированной собакой по имени Spot.

Робот-пес Spot, созданный корпорацией Boston Dynamics, протестировали американские полицейские. «Железным животным» заинтересовались правоохранители-взрывотехники из штата Массачусетс, информирует enovosty.com/news.

Полицейские рассказали, что робот-пес очень хорошо себя зарекомендовал. Изобретение использовали для ведения удаленного наблюдения или для налаживания контакта с опасными предметами.

Взрывотехники заявили, что Spot принимал участие в двух настоящих операциях. Однако в полиции не рассказали подробностей этих двух инцидентов. Поэтому непонятно, насколько робопес действовал независимо от команды. Правоохранители только заверили, что не занимались совершенствованием программного обеспечения Spot, а также не вооружали «коллегу».

На данный момент американские полицейские всерьез задумываются о приобретении роботизированных собак Boston Dynamics. Правоохранители раздумывают над тем, гуманно ли вооружать Spot оружием.

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Добавим, что в сентябре текущего года Boston Dynamics объявили о начале приемов заказов на четырехлапых Spot.