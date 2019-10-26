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Создан искусственный лист, имитирующий фотосинтез

Главная » Последние новости » Новости технологий » Создан искусственный лист, имитирующий фотосинтез
 
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Исследователи создали уникальное искусственное растение. Оно имитирует процесс фотосинтеза, но не вырабатывает углекислый газ.

Ученые из Кембриджского Университета (Великобритания) создали уникальный искусственный лист. С его помощью в будущем специалисты намерены производить «чистое» топливо, информирует enovosty.com/news.

Созданный биологами лист «функционирует» во время контакта с водой. В мокром состоянии он берет энергию от солнечных лучей. В результате изобретение имитирует фотосинтез, но углекислый газ не вырабатывает. Данный лист «работает» не только благодаря свету и воде, но и с помощью кобальтового катализатора (перовскита).

Ученые надеются, что в будущем их изобретение сыграет важную роль в авиа- и автоперевозках. Они уверены, что искусственный лист поможет уменьшить количество вредных веществ, попадающих в воздух.

Добавим, что до этого времени основными источниками возобновляемой энергии являются солнечные электростанции, гидроэлектростанции и ветроэлектростанции. Также все более популярным становится биотопливо. На данный момент возобновляемые источники занимают второе место по производство электроэнергии в мире.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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