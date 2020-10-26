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Робот-собака Spot исследовал Чернобыльскую АЭС (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Робот-собака Spot исследовал Чернобыльскую АЭС (ВИДЕО)
 
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Футуристический робот, похожий на собаку, был замечен на Чернобыльской АЭС недалеко от Припяти, Украина.

22 октября Чернобыльскую АЭС посетили инженеры Бристольского университета. Их задачей было испытать роботов в условиях Зоны отчуждения, и одним из таких роботов был всемирно известный Spot, четвероногий робот, разработанный Boston Dynamics, информирует enovosty.com/news.

Spot — это маневренный робот, который перемещается по местности с беспрецедентной мобильностью, позволяя автоматизировать рутинные задачи проверки и сбор данных безопасно и с большой точностью.

Робот-пес Spot в Чорнобилі

Робот исследовал окрестности в зоне, а также под Новым Безопасным Конфайнментом, который был разработан для предотвращения выброса радиоактивных материалов, защиты реактора от внешнего воздействия, облегчения разборки и вывода из эксплуатации реактора, и предотвращения проникновения воды.

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В эксперименте участвовали исследовательская группа из Бристольского университета и специалисты Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.

Сообщается, что в ходе работ использовались беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические системы и сканеры для оценки распространения радиоактивных материалов по местности и в космосе.

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В частности, радиометрические и геофизические работы проводились на территории двух участков пункта временного содержания радиоактивных отходов «Рыжий лес» и на территориях полигонов радиоактивных отходов «Подлесный» и «Буряковка».

Кроме того, ранее в сентябре ВВС США объявили, что аналогичная роботизированная система, Ghost Robotics Vision 60, обеспечила дополнительную безопасность на симуляционной базе Advanced Battle Management System во время учений на базе ВВС Неллиса в Неваде.

Робот-собака Spot исследовал Чернобыльскую АЭС (ВИДЕО)

Источник: Defence-blog


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