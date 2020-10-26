Сеть поразило видео, как робот Boston Dynamics проходит испытания в Чернобыле (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Сеть поразило видео, как робот Boston Dynamics проходит испытания в Чернобыле (ВИДЕО) Сеть поразило видео, как робот Boston Dynamics проходит испытания в Чернобыле (ВИДЕО)

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Робот Boston Dynamics проходит испытания в Чернобыле

Чернобыльскую АЭС посетили инженеры Бристольского университета. Их задачей было испытать роботов на радиоактивной территории. И одним из таких роботов был робот The Spot, разработанный Boston Dynamics

The Spot — это робот, который перемещается по местности с беспрецедентной мобильностью, позволяя автоматизировать рутинные задачи и сбор данных точно и безопасно, информирует enovosty.com/news.

Робот исследовал окрестности в Чернобыле, а также возле нового саркофага, который был разработан для предотвращения выброса радиоактивных загрязняющих веществ и защиты реактора от внешнего воздействия.

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Сообщается, что в ходе работ использовались беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические системы и сканеры для оценки распространения радиоактивных материалов по местности и в космосе.