Пентагон заменит устаревшую систему логистики на истребителях F-35

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В прошлом месяце эскадрилья F-35B Корпуса морской пехоты США впервые испытала новую систему логистики, которая на протяжении следующих двух лет будет заменять широко раскритикованную нынешнюю систему.

Авиационная база Корпуса морской пехоты Юма в Аризоне стала первым подразделением, которое получило начальный комплект оборудования, необходимого для поддержки Интегрированной сети оперативных данных, или ODIN, сообщается в пресс-релизе Объединенного программного офиса F-35 от 21 октября, информирует enovosty.com/news.

Сеть ODIN должна заменить проблемную автономную логистическую информационную систему Lockheed Martin, или ALIS, к декабрю 2022 года, когда все F-35 будут иметь как новое оборудование, так и сопутствующее программное обеспечение.

Пилоты, обслуживающий персонал и вспомогательный персонал F-35 в настоящее время используют ALIS для отслеживания и заказа запасных частей, проведения ремонтов, поддержки планирования миссий и обучения, а также для хранения технических данных, среди других функций. Однако, поскольку ALIS была разработана вместе с реактивным самолетом в начале 2000-х годов, некоторые технологии, использованные для ее создания, теперь устарели, в результате чего система является неуклюжей, тяжелой и медленной по современным стандартам.

По данным Объединенного программного офиса F-35, новое оборудование ODIN уже демонстрирует рост производительности, даже в сочетании с последней версией программного обеспечения ALIS 3.5.2.2. После того, как новое оборудование было сопряжено с самолетом, пилоты морской пехоты провели один испытательный полет 29 сентября и четыре полета на следующий день.

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F-35 Integrated Test Force, которая проводила испытания на Naval Air Station Patuxent River в Мэриленде с 31 августа по 10 сентября, обнаружила, что новая система позволяет загружать данные с портативных устройств на главный сервер в два раза быстрее. Все это позволяет сократить время, в течение которого обслуживающий персонал находится в ожидании получения необходимой информации, сократить рабочую нагрузку и, возможно, ускорить техническое обслуживание.

Программный офис также отметил улучшения, которые могут упростить быстрое развертывание ODIN в экспедиционных условиях, такие как «значительное сокращение» времени, необходимого для установки системы и передачи летательных аппаратов.

В отличие от системы ALIS, разработанной Lockheed, ODIN будет облачной системой с приложениями, которые можно будет регулярно обновлять на основе отзывов пользователей. Как отметили в программном офисе, система разрабатывается для уменьшения рабочей нагрузки на обслуживающий персонал и повышения производительности миссии.

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Источник: Defensenews