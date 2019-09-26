ВВС США заключили контракт на мощное микроволновое устройство для уничтожения БПЛА

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Система может быть использована для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Согласно заявлению Пентагона, 23 сентября ВВС США заключили с Raytheon контракт на сумму 16,2 млн долларов на один прототип сверхмощной микроволновой системы Phaser (HPM), информирует enovosty.com/news.

Система HPM компании Raytheon использует направленную энергию для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 24 сентября Дон Салливан, главный технолог по направленной энергетике ракетных систем Raytheon, заявил, что HPM специально использует эффект электрического поля для разрушения или постоянного повреждения электроники самолета. Это, по его словам, отличает его от системы с высокоэнергетическим лазером (HEL), которая использует волоконный лазер для выведения отдельных целей узким лучом.

Широкий луч HPM, похожий на радар, может использоваться для уничтожения нескольких БПЛА, что делает его эффективным против атак нескольких объектов сразу. Салливан сказал, что диапазон HPM засекречен.

Контракт ВВС США предусматривает проведение полевых исследований за пределами континентальной части США (OCONUS) с целью экспериментов, которые включают 12 месяцев полевой работы персонала ВВС США против угроз БПЛА. Салливан не ответил на вопрос о том, где будет развернут Phaser.

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HPM помещается в 6-метровую коробку, похожую на транспортировочный контейнер, который можно перевозить.

Инженер также сообщил, что Raytheon уже использовал свой HPM для уничтожения беспилотников 1 и 2 класса, которые относятся к классу квадрокоптеров-любителей и тактическому беспилотнику AeroVironment RQ-20 Puma соответственно.