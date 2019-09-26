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США одобрили продажу вертолетов AH-6i в Таиланд

Главная » Последние новости » Новости технологий » США одобрили продажу вертолетов AH-6i в Таиланд
 
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Государственный департамент США одобрил продажу Таиланду восьми легких боевых и разведывательных вертолетов Boeing AH-6i, а также сопутствующего оружия, оборудования и поддержки.

Решение, которое было объявлено Агентством по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) 24 сентября, оценивается в 400 миллионов долларов США и позволит Королевской тайской армии (RTA) вывести из эксплуатации свои семь стареющих ударных вертолетов Bell AH-1F Cobra, информирует enovosty.com/news.

Как отметили в DSCA, предлагаемая продажа распространяется на вертолеты семейства Little Bird, 50 ракет типа «воздух-поверхность» Hellfire компании Lockheed Martin AGM-200R, 200 управляемых ракет BAE Systems для высокоточного оружия точного поражения (APKWS), 10 Dillion M134 7,62 мм. Mini-Guns, четыре пушки Gatling General Dynamics GAU-19 / B 12,7 мм, 500 ракет 70-мм Hydra, 20 очков ночного видения, восемь электрооптических / инфракрасных (EO / IR) камер WESCAM MX-10Di, а также другое оборудование и поддержку.

«В рамках более широкой военной модернизации эти вертолеты AH-6i обеспечат легкую разведку для непосредственной авиационной поддержки сил специальных операций, солдат пехоты Stryker и подразделений пограничной охраны», — сказали в DSCA.

Окончательное решение произошло примерно через 21 месяц после того, как армия США выпустила запрос о предоставлении информации (RFI) для 120 вертолетов AH-6 для Саудовской Аравии и других нераскрытых союзников. Запрос касался изготовления и поставки вертолетов Little Bird в конфигурациях AH-6SA (Саудовская Аравия) и AH-6i (Международная).

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Армия США заявила, что вертолеты AH-6SA / AH-6i будут поставляться в конфигурации с улучшенной производительностью. Это включает в себя составные лопасти несущего винта, модернизированные крепежные элементы мачты / основания мачты HI-LOK, систему хвостового винта обратного направления (включая органы управления направленным полетом и приводной вал хвостового винта) и удлиненную хвостовую балку.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 155

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