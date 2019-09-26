NASA создало захватывающую модель черной дыры (ВИДЕО)
Американское космическое агентство NASA визуализировало черную дыру. Благодаря такой симуляции можно понять, как именно гравитация влияет на пространство-время.
NASA создало уникальную видеомодель черной дыры. Ролик был обнародован на официальном ресурсе агентства, информирует enovosty.com/news.
Посмотрев видео, можно увидеть как гравитация изменяет все, что мы видим. Зрелище очень напоминает кривое зеркало. В ролике показан «внешний вид» дыры и тонкий разогретый аккреционный диск, возникший во время падения к ней разнообразного вещества.
Деформация объекта происходи из-за того, что сильная гравитация искажает свет, исходящий от диска.
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Ученые рассказали, что возле горизонта происходящего газ вращается на неимоверно большой скорости, приблизительно такой же, как и скорость света. Внешние же части диска вращаются медленнее. Именно эта разница в скоростях создает светлые и темные полосы.
Вблизи самой черной дыры гравитация такая большая, что зритель способен заметить нижнюю сторону диска – фотонное кольцо. Оно выглядит как яркое кольцо, очерчивающее дыру. Внутри него располагается тень от черной дыры.