NASA создало захватывающую модель черной дыры (ВИДЕО)

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Американское космическое агентство NASA визуализировало черную дыру. Благодаря такой симуляции можно понять, как именно гравитация влияет на пространство-время.

NASA создало уникальную видеомодель черной дыры. Ролик был обнародован на официальном ресурсе агентства, информирует enovosty.com/news.

Посмотрев видео, можно увидеть как гравитация изменяет все, что мы видим. Зрелище очень напоминает кривое зеркало. В ролике показан «внешний вид» дыры и тонкий разогретый аккреционный диск, возникший во время падения к ней разнообразного вещества.

Деформация объекта происходи из-за того, что сильная гравитация искажает свет, исходящий от диска.

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Ученые рассказали, что возле горизонта происходящего газ вращается на неимоверно большой скорости, приблизительно такой же, как и скорость света. Внешние же части диска вращаются медленнее. Именно эта разница в скоростях создает светлые и темные полосы.

Вблизи самой черной дыры гравитация такая большая, что зритель способен заметить нижнюю сторону диска – фотонное кольцо. Оно выглядит как яркое кольцо, очерчивающее дыру. Внутри него располагается тень от черной дыры.