Пентагон успешно испытал беспилотник X-61A Gremlin

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Компания Dynetics успешно испытала беспилотник X-61A Gremlin на военном полигоне

Согласно сообщению компании Dynetics, министерство обороны США совместно с Dynetics успешно испытали БПЛА X-61A Gremlin, информирует enovosty.com/news.

25 августа Dynetics объявила, что ее дочерняя компания Leidos совместно с Dugway Proving Ground успешно испытала беспилотник X-61A Gremlin на военном полигоне в штате Юта. Испытания были сосредоточены на снижении рисков, а также проверке производительности всех систем БПЛА. Главная цель программы «Gremlins» — тестирование запуска в воздухе и возврата на воздушное судно многоразовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В испытаниях были задействованы все элементы демонстрационной системы «Gremlin», включая GAV, систему запуска и бортовую станцию ​​управления. Беспилотник X-61A Gremlin находился в воздухе 2 часа 12 минут. Он летел на расстоянии 125 футов от Lockheed C-130 Hercules. «Наша команда была взволнована повторным запуском GAV после задержек, вызванных глобальной пандемией», — сказал главный инженер Dynetics X-61A Брэндон Хиллер.