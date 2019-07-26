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Август не заставит скучать: полюса сольются в один

Главная » Последние новости » Новости технологий » Август не заставит скучать: полюса сольются в один
 
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Эксперты говорят, что часто перед приближением какого-то события, люди начинают активно верить в мистику, появляется множество предсказаний и всего остального.

СМИ также любят раскручивать такие темы, осветлять пророчества. Как яркий пример, вот уже в течение последнего десятилетия ходят слухи о том, что поменяются местами магнитные полюса на Земле. Такое уже случалось, если верить истории. Этому свидетельствуют многие древние постройки, а особенно ориентация по сторонам света пирамид Теотиаукана, информирует enovosty.com/news.

Сейчас весьма активно в интернет пространстве обсуждается пророчество монаха Арсения из Румынии, что уже скоро случится смещение полюсов. Отметим, что свое послание он оставил еще в 1997-м году, во время чуда, которое произошло в монастыре. Все это было записано на пленку.

Добавим, что некоторые из моментов предсказания были взяты с других предсказаний. Божьи служители неоднократно слышали об уходе с Афона «Иверской иконы» незадолго до конца света.

Уфологи отмечают, что непонятно ли сместятся полюса в августе или это случится позже, но пророчество наводит панику.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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