Ученые доказали, что сперматозоиды могут существовать в условиях микрогравитации

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые доказали, что сперматозоиды могут существовать в условиях микрогравитации Ученые доказали, что сперматозоиды могут существовать в условиях микрогравитации

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Новые исследования показывают, что образцы замороженной спермы могут оставаться жизнеспособными после воздействия условий микрогравитации, которые очень похожи на космические.

Результаты, представленные в Европейском обществе репродукции человека и эмбриологии в Вене, позволяют предположить, что по крайней мере одно препятствие на пути к космическому воспроизводству не может быть непреодолимым, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, пока не ясно, как именно человеческое семя сможет находиться в космосе и рождение «космических детей» под большим вопросом.

Интимная связь в космосе представляется сложной и опасной по многим причинам. Существуют очевидные механические проблемы и огромная угроза для развивающегося зародыша, создаваемая космическим излучением.

Микрогравитация также резко ухудшает кровеносную, дыхательную и репродуктивную системы. В результате ученые рассматривают искусственное размножение как основное средство заселения гипотетических колоний за пределами Земли.

Исследователи собрали образцы от 10 здоровых добровольцев и заморозили их, используя методы, обычно используемые на Земле. Экспериментальные образцы были привязаны к двухместному пилотажному самолету. Образцы подвергали гравитационным условиям в диапазоне от космической микрогравитации до гравитационных сил, которые были в два-три раза сильнее, чем те, которые испытывались на Земле.

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После полетов исследователи размораживали образцы и сравнивали сперму с контрольными образцами, которые хранились на Земле. Ученые оценили жизнеспособность спермы, измерив семь характеристик, включая подвижность сперматозоидов и фрагментацию ДНК. Практически никаких различий между образцами не было.

Однако влияние микрогравитации — лишь одно из многих препятствий, которые исследователи должны устранить, прежде чем безопасное размножение человека за пределами земли станет технически осуществимым.