Турецкую бронетехнику KAPLAN оснастили противотанковыми ракетами

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Вооруженные силы Турции (TSK) приняли поставку 26 бронемашин KAPLAN, вооруженных противотанковыми ракетами средней дальности OMTAS.

В июне 2016 года турецкий заместитель министра оборонной промышленности (SSM) заключил с FNSS Defense Systems контракт на 260 транспортных средств — 76 PARS 4×4 и 184 KAPLAN Atvs, информирует enovosty.com/news.

Kaplan 10 (Источник: FNSS)

25 ноября прошлого года президент оборонной промышленности заявил (SSB), что в следующем году военные получат первые из заказанных автомобилей, вооруженных ракетами OMTAS. «Ракета OMTAS успешно поразила цель. Квалификационные испытания OMTAS, оборудованных на автомобилях PARS и KAPLAN, будут завершены к концу этого года. Поставки начнутся к 2020 году», — говорится в твите SSB.

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«Квалификационные испытания начались на полной скорости для штурмовых амфибийных транспортных средств (AAV). Ожидается, что они будут завершены в течение следующего года», — заявил 23 июня агентству Anadolu председатель FNSS Наиль Курт.

«Массовое производство будет завершено к концу 2021 года, и к началу 2022 года будет поставлено 27 автомобилей», — сказал он.

Источник: defenseworld