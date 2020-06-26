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F-35 запретили летать возле грозы из-за угрозы взрыва истребителя

Главная » Последние новости » Новости технологий » F-35 запретили летать возле грозы из-за угрозы взрыва истребителя
 
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Страх возник из-за проблемы с внутренней газовой линией, обнаруженной на самолете, которая вынудила Lockheed Martin приостановить поставки самолета.

Корпорация Lockheed Martin недавно приостановила поставки F-35 Joint Strike Fighter из-за внутренних проблем с газом, которые могут привести к взрыву истребителя в случае удара молнии., информирует enovosty.com/news.

В среду компания сообщила, что эксперты, проводившие плановую техническую проверку в комплексе Ogden Air Logistics в Юте, обнаружили повреждение трубы в бортовой системе генерации инертного газа, известной как OBIGGS, в варианте самолета Lightning II для ВВС.

«Lockheed Martin инициировала задержку в поставках, пока мы проверяли, что производство F-35 соответствует спецификациям по установке OBIGGS», — говорится в сообщении компании. «Мы работаем с Управлением по совместной программе F-35 над расследованием причин, вызвавших необходимость принятия мер по исправлению положения, для определения последующих шагов, поскольку, как представляется, эта аномалия проявляется на местах после доставки самолетов».

В то время как после почти четырехнедельной паузы поставки возобновились, JPO посоветовала местным командирам эскадрильи F-35A избегать полетов «в пределах 40 км от молний или грозы», говорится в заявлении. По данным Федерального управления гражданской авиации, удары молнии по самолетам статистически редки и происходят примерно раз в год.

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По словам пресс-секретаря JPO Бренди Шифф, «Безопасность операторов F-35 остается непреходящим приоритетом для JPO».

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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