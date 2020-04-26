Китай анонсировал начало освоения Марса, первая миссия отправится на красную планету уже в этом году

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай анонсировал начало освоения Марса, первая миссия отправится на красную планету уже в этом году Китай анонсировал начало освоения Марса, первая миссия отправится на красную планету уже в этом году

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Китайские ученые всерьез намерены высадиться на Марс. К запуску уже готова первая космическая миссия, которая полетит на красную планету уже к концу нынешнего года. Об этом сообщили сотрудники китайского национального космического бюро.

Первая экспедиция отправит на Марс китайский беспилотный зонд. Название проекта нетривиальное — «Вопросы к небу» (Тяньмэнь). Это будет первая миссия в череде космических запусков, которые анонсировали власти Китая. , информирует enovosty.com/news.

Отныне все китайские космические экспедиции, которые призваны исследовать космос и другие планеты, будут называться «аниме». Название походит из известного китайского стихотворения Тяньмэнь.