Украина разработает инновационный ударно-разведывательный беспилотник, — ГП Антонов

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Украина разработает и внедрит в производство ударно-разведывательный дрон стратегического назначения авиационного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия «Анотонов», информируют Экономические новости.

Беспилотники подобного класса — это инновационный и высокотехнологический продукт, который выпускают всего несколько стран в мире: Китай, Израиль, Турция и США, — отмечают в пресс-службе предприятия.

Во время встречи представителей ГП «Антонов» и ГП «Ивченко-Прогресс» было выработано общее видение платформы данного инновационного продукта.

Наряду с этим, целый ряд предприятий авиационной промышленности Украины выразили готовность присоединиться к программе разработки и производства стратегического ударного беспилотного авиационного комплекса (БАК) с целью его оснащение бортовым радиоэлектронным оборудованием, системами разведки, ударными функциями и наземной станцией управления.

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По результатам встречи все участники совещания решили поддержать инициативу о создании БАК усилиями отечественных производителей авиационной техники и сформировать предложения относительно дальнейшего сотрудничества с другими предприятиями оборонного комплекса для реализации этой амбициозной и стратегически необходимой программы.

Кроме того, по результатам встречи было принято решение выполнить эскизный проект беспилотного авиационного комплекса и представить его Министерству обороны Украины и другим потенциальным заказчикам.