Raytheon заключила с армией США контракт на модернизацию системы Patriot

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Армия США 30 января предоставила Raytheon $ 314 млн на модернизацию своих систем ПВО Patriot.

Порядок выполнения задач финансируется 17 странами, которые полагаются на Patriot для комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Это третий из пяти контрактов в этом году на поставку заказов на неопределенный срок/неопределенное количество с общим потолком контракта более $2,3 млрд, говорится в сообщении компании, информирует enovosty.com/news.

Согласно целевому заказу, компания будет предоставлять инженерные услуги, включая разработку систем, программного и аппаратного обеспечения, услуги по интеграции и тестированию, управление конфигурацией и логистическую поддержку.

Кроме того, многие результаты проекта будут включены в Patriot Post Deployment Build 8.1 — ряд программных и аппаратных возможностей. Это включает в себя новые методы поиска, обнаружения, отслеживания, поражения и уничтожения широкого спектра развивающихся угроз, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и военные самолеты; и интеграцию машинного интерфейса Warfighter (WMI) в Patriot.

WMI обеспечивает полное представление об этом пространстве сражений с помощью трехмерных визуальных элементов, легко читаемых страниц состояния и функций поиска.

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Как часть контракта, Raytheon также повысит устойчивость Patriot против развивающихся киберугроз — будут разработаны решения для повышения готовности и снижения затрат в течение жизненного цикла, что сделает систему более надежной; и будут заменены устаревшие части системы связи, что позволит Patriot надежно работать до тех пор, пока не будет запущена новая интегрированная система управления войсками и противоракетной обороной армии США.

Источник: Defenseworld