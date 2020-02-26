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Китай разработал воздушный танкер на основе крупного транспортного самолета Y-20

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай разработал воздушный танкер на основе крупного транспортного самолета Y-20
 
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Долгожданный вариант китайского воздушного танкера на основе крупного транспортного самолета Y-20 скоро будет представлен широкой публике.

Также ведется разработка модификации воздушного раннего предупреждения (AEW), благодаря которому Y-20 станет опорой стратегических возможностей китайских военно-воздушных сил., информирует enovosty.com/news.

«У грузового самолета Y-20 есть модификации, такие как воздушный танкер Y-20 и система Y-20 AEW. Я верю, что люди увидят дебют нашего воздушного танкера Y-20 на поле битвы в недалеком будущем», — сказал в понедельник на Центральном телевидении Китая командующий авиационным полком ВВС Народной освободительной армии (НОАК) и пилот Y-20 Тен Хуэй.

Тан Чанхун, главный конструктор самолета Y-20, неоднократно намекал на разработку модификаций самолета. Почти два года назад западные СМИ сообщили, что увидели Y-20 в виде танкера по спутниковым снимкам.

«Y-20 является отличной базовой платформой для разработки модификаций благодаря своим большим размерам и длительному сроку службы. Возможны и другие варианты, в том числе самолеты для радиоэлектронной борьбы», — сказал Global Times во вторник китайский военный эксперт.

Читайте: Китай розробив повітряний танкер на основі великого транспортного літака Y-20

Китайские государственные СМИ предполагают, что танкер Y-20 может заменить такие самолеты как Ил-78 и HU-6, которые в настоящее время находятся на вооружении.

Будучи перепрофилированным для дозаправки в воздухе, Y-20 сможет перевозить около 90 тонн топлива, аналогично Ил-78, и намного больше, чем мог бы HU-6 с грузоподъемностью менее 30 тонн.

Это значительно расширит оперативный диапазон ВВС НОАК, позволив истребителям и бомбардировщикам преодолевать гораздо большие расстояния, превратив ВВС из региональных сил в стратегические, считают аналитики.

Спецификации модификации AEW еще не являются общедоступными. В настоящее время ВВС Китая эксплуатируют отечественные KJ-200, KJ-500 и KJ-2000, которые взяли за основу российский грузовой самолет Ил-76.

Ожидается, что по размерам танкер Y-20 будет таким же, как и большой KJ-2000. «Новый самолет может использовать конструкцию конформной радиолокационной решетки для замены традиционного обтекателя, что может увеличить размер радаров для улучшения возможностей обнаружения вражеских самолетов-невидимок», — сказал военный аналитик.

Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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