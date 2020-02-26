Компания Huawei презентовала последнюю версию складного смартфона (ВИДЕО)

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Huawei презентовал последнюю версию складного смартфона, который поддерживает 5G

Китайская компания Huawei презентовала новый смартфон Mate XS с гибким экраном. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Компания представила новую модель на демонстрационном видео, поскольку выставка в Испании, где должна была состояться презентация, была отменена из-за коронавируса.

Mate XS имеет усовершенствованный механизм складывания и специальный чип Kirin 990, который поддерживает 5G. В смартфоне есть два экрана на 6,4 и 6,6 дюймов, которые трансформируются в один OLED-экран. Смартфон имеет 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 4500 миллиампер-часов.

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Основным недостатком смартфона является отсутствие операционной системы Android от Google. Напомним, в прошлом году США заблокировали доступ Huawei к технологиям США в целях обеспечения национальной безопасности. Вместо этого Mate Xs использует модернизированную версию Android. Пользователи по-прежнему могут загружать приложения, но они будут не из магазина Google Play, а из магазина приложений Huawei.