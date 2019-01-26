Ученые показали, как будет выглядеть человек через тысячелетие (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые показали, как будет выглядеть человек через тысячелетие (ВИДЕО) Ученые показали, как будет выглядеть человек через тысячелетие (ВИДЕО)

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По словам ученых уже в ближайшие несколько десятков лет люди начнут значительно меняться. Отмечается, что изменения будут не только во внешнем облике, но и на сознательном уровне. Экспертам удалось смоделировать внешность человека через тысячу лет, с помощью компьютерных программ.

Ученые тщательно проанализировали все известные изобретения и исследования за ближайшие годы и пришли к выводу, что инновационные технологии продолжат свое внедрение в человеческую жизнь, но при этом человечеству не угрожают никакие масштабные катастрофы, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов человек будущего, будет иметь встроенную защиту от ВИЧ, с помощью которой можно будет предотвращать и другие болезни. Кроме того, перенос сознания из одного тела в другое станет реальностью. Также, исследователи не исключают, что в будущем появится возможность пересадки человеческой головы.

Безусловно, инновации скажутся на внешности человека. Так, ученые считают, что через тысячу лет люди будут выше ростом, а их интеллект будет более развит. Кроме того, люди будут легко приспосабливаться к новым условиям, в том числе и инопланетным.

Когда именно человечество настолько эволюционирует на сегодняшний день остается загадкой. Но в связи со стремительным развитием технологического прогресса не исключено, что новые человеческие возможности появятся намного раньше, чем предполагают ученые.

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