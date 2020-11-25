Американские беспилотники MQ-9 Reaper станут более опасными с новыми интеллектуальными датчиками

Главная » Последние новости » Новости технологий » Американские беспилотники MQ-9 Reaper станут более опасными с новыми интеллектуальными датчиками Американские беспилотники MQ-9 Reaper станут более опасными с новыми интеллектуальными датчиками

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Беспилотники MQ-9 Reaper, оружие США для целенаправленного уничтожения противника, помимо разведки, становятся более смертоносными с добавлением умных датчиков на основе искусственного интеллекта (AI).

Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC) заключил с General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) контракт на сумму 93,3 миллиона долларов на расширение возможностей автономного зондирования беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper (RPAS). Целью проекта JAIC Smart Sensor является продвижение технологии искусственного интеллекта путем демонстрации алгоритмов распознавания объектов с использованием беспилотного летательного аппарата, а также использования бортового ИИ для управления датчиками самолета и прямого автономного полета, информирует enovosty.com/news.

GA-ASI развернет эту технологию на RPAS MQ-9, оснащенном несколькими датчиками, включая систему электронной поддержки Reaper Defense (RDESS) GA-ASI и радар Lynx с синтезированной апертурой (SAR). Продукт Metis от GA-ASI будет использоваться для управления MQ-9. Metis — это приложение для задач разведки, наблюдения (ISR) и обмена разведданными, которое позволяет операторам определять цели миссии на основе эффектов и получать автоматическое уведомление об оперативной разведке.

Источник: Defenseworld