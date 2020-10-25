ВВС Италии приняли поставку истребителя Eurofighter Typhoon
Во время церемонии на заводе Leonardo в Казелле итальянским ВВС был передан усовершенствованный истребитель Eurofighter Typhoon.
На церемонии присутствовали начальник штаба ВВС Италии генерал Альберто Россо, генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо и управляющий директор авиационного подразделения Марко Дзофф., информирует enovosty.com/news.
«Eurofighter Typhoon станет ключевым элементом на пути инноваций, нацеленных на полную защиту европейского технологического суверенитета в ближайшие годы», — сказал Алессандро Профумо, генеральный директор Leonardo.
«Поставка последнего самолета, который завершает флот Eurofighter, является главным активом сложной и многоотраслевой системы ПВО страны и НАТО, и также является важной вехой программы».
Об этом заявил начальник штаба ВВС Италии генерал Альберто Россо на церемонии передачи самолета, который предназначается для 51-го крыла авиабазы Istrana.
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«Самолет зарекомендовал себя как надежный, гибкий и универсальный актив и готов противостоять новым технологическим вызовам, чтобы и дальше гарантировать высочайший уровень безопасности в небе Италии и защиту национальных интересов. Это будет происходить благодаря широкому спектру оперативных возможностей, которые дополняют функции противовоздушной обороны, такие как разведка (ИСР) и атака (подменная роль)».
Источник: Defenseworld