ВВС Италии приняли поставку истребителя Eurofighter Typhoon

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС Италии приняли поставку истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии приняли поставку истребителя Eurofighter Typhoon

Закрыть Отправить

Во время церемонии на заводе Leonardo в Казелле итальянским ВВС был передан усовершенствованный истребитель Eurofighter Typhoon.

На церемонии присутствовали начальник штаба ВВС Италии генерал Альберто Россо, генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо и управляющий директор авиационного подразделения Марко Дзофф., информирует enovosty.com/news.

«Eurofighter Typhoon станет ключевым элементом на пути инноваций, нацеленных на полную защиту европейского технологического суверенитета в ближайшие годы», — сказал Алессандро Профумо, генеральный директор Leonardo.

«Поставка последнего самолета, который завершает флот Eurofighter, является главным активом сложной и многоотраслевой системы ПВО страны и НАТО, и также является важной вехой программы».

Об этом заявил начальник штаба ВВС Италии генерал Альберто Россо на церемонии передачи самолета, который предназначается для 51-го крыла авиабазы ​​Istrana.

Читайте: Дания ожидает поставки истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II

«Самолет зарекомендовал себя как надежный, гибкий и универсальный актив и готов противостоять новым технологическим вызовам, чтобы и дальше гарантировать высочайший уровень безопасности в небе Италии и защиту национальных интересов. Это будет происходить благодаря широкому спектру оперативных возможностей, которые дополняют функции противовоздушной обороны, такие как разведка (ИСР) и атака (подменная роль)».

Источник: Defenseworld