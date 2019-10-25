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Назвали причину смерти Александра Македонского

Главная » Последние новости » Новости технологий » Назвали причину смерти Александра Македонского
 
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Вот уже на протяжении долгого времени ученые во всем мире хотят установить причину смерти великого полководца Александра Македонского. Грецкие специалисты уверенны, что им удалось это сделать.

Томас Герасимидис, эксперт в области медицины, отмечает, что причиной гибели полководца стали пагубные привычки — любовь к алкоголю и неправильное питание. Добавим, что ученый начал свою работу еще в 1995 году, информирует enovosty.com/news.

Во время исследования Томас пришел к выводу, что эти привычки спровоцировали болезнь почек. Как результат появился сепсис, который и повлек за собой смерть. Ученый изучал много древних текстов, в которых речь идет о последних днях жизни великого полководца.

Отметим, что ранее ученые полагали, что Александр Македонский умер от воспаление легких или вирусной инфекции.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 33

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