Американский дрон пятого поколения на шаг ближе к первому полету

Главная » Последние новости » Новости технологий » Американский дрон пятого поколения на шаг ближе к первому полету Американский дрон пятого поколения на шаг ближе к первому полету

Закрыть Отправить

Министерство обороны США сообщило, что беспилотник пятого поколения совершит свой первый полет в конце этого месяца на полигоне Дагвей, штат Юта, после почти безупречного завершения наземных испытаний в сентябре.

«Единственный прототип провел 24 испытания (15 на низкой скорости и 9 на высокой скорости) всего за шесть дней без перерывов или серьезных проблем», — заявляет Пентагон. Дрон должен был совершить свой первый полет в первом квартале 2020 года, но событие было отложено из-за ограничений на поездки из-за коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Офис директора по эксплуатационным испытаниям и оценке спонсирует 5GAT, который представляет собой полномасштабный малозаметный летательный аппарат, который точнее, чем что-либо другое, предупреждает угрозы для истребителей пятого поколения, с которыми могут столкнуться силы США. Недорогой дрон предназначен для проведения испытаний и оценки платформ и оружия класса «воздух-воздух» и «поверхность-воздух», обучения пилотов и наземных войск, а также разработки тактики, методов и процедур против угроз.

«Чтобы определить, действительно ли система боеспособна, мы должны протестировать ее в реальных условиях. Это включает в себя противодействие реальной угрозе», — сказал Роберт Белер, директор по операционным испытаниям и оценке. «Прямо сейчас у нас нет такой испытательной платформы. Как можно скорее заполнить этот пробел абсолютно необходимо как для тестирования, так и для обучения».

Sierra Technical Services, генеральный подрядчик, применила новаторский подход к созданию 5GAT, построив воздушный корпус из композитов с использованием мягкого инструментария для снижения затрат. Субподрядчик Fast Optimal Engineering разработал основные подсистемные решения, включая срабатывание системы управления полетом, электроэнергию, гидравлику, шасси и рулевое управление. Субподрядчик 5D Systems отвечал за разработку сложного программного обеспечения для беспилотного 5GAT. 5GAT использует двигатели и другие элементы, собранные с выведенных из эксплуатации военных самолетов Министерства обороны США, а также существующую систему управления наземными самолетами армии США.

Читайте: ВМС Индии провели испытания противокорабельной ракеты BRAHMOS

Летные испытания начнутся в конце октября. Первоначальные цели летных испытаний включают демонстрацию летных характеристик 5GAT, работы различных подсистем и функций автоматического взлета и автоматической посадки дрона. Последующие летные испытания будут постепенно расширять диапазон полета дрона по высоте, скорости и увеличению перегрузки.

Источник: Defence-blog