Найден путь в мир мертвых

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В Египте археологи постоянно находят что-то невероятное. Вот они обнаружили гробницу, которая, с их слов, ведет в мир мертвых.

Ученые нашли захоронения, относящиеся к эпохе, предшествующей фараонам. Такие гробницы были меньшего размера, чем традиционные. Их высота была 40 метров, и они состояли с дух частей — наземной и подземной. В общем доступе находилась статуя правителя, к ней могли приходить для молитв, информирует enovosty.com/news.

В о время считалось, что такие статуи являются сосудом, где хранится душа владыки. А вот под землей находилось его мумифицированное тело. Также ученые нашли артефакты письменности этого древнего периода. Лингвисты почти перевели рукопись и скоро издадут книгу.